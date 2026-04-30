Φωτιά στην Πάρνηθα – Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος του τελεφερίκ

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Φωτιά εκδηλώθηκε την Πέμπτη (30/4) σε δασική περιοχή στην Πάρνηθα, κάτω από το καζίνο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μέτωπο είναι περιορισμένης έκτασης, ωστόσο βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές ενώ αναμένονται και αεροσκάφη.

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