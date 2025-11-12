Κάλας: «Εξαιρετικά ατυχές» το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία
22:46 - 12 Νοε 2025

Ως «εξαιρετικά ατυχές» χαρακτήρισε η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία, μιλώντας στο Reuters, και τόνισε πως το Κίεβο θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψιν του.  

Μετά την αποπομπή δύο υπουργών – Ενέργειας και Δικαιοσύνης – και εν μέσω έρευνας για φερόμενο σχέδιο διαφθοράς ύψους 100 δισ. δολαρίων που έχει ξεσηκώσει σάλο αντιδράσεων, η Κάγια Κάλας, κληθείσα να σχολιάσει, ανέφερε: «Ενεργούν πολύ δυναμικά. Δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά, ειδικά τώρα».

«Θέλω να πω, κυριολεκτικά τα χρήματα του λαού που πρέπει να πάνε στην πρώτη γραμμή», εξήγησε, παραχωρώντας δηλώσει στο Διεθνές Πρακτορείο στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν πραγματικά με αυτό πολύ γρήγορα και να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη», υπογράμμισε.

