ΕΛΑΣ: Έφοδος σε κατάστημα στην Αθήνα με παράνομα «φρουτάκια»

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Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με παράνομα «φρουτάκια».

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή επιχειρησιακής ομάδας της ΔΑΟΕ. Κατά τον έλεγχο στο συγκεκριμένο κατάστημα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα: η ιδιοκτήτρια, η προσωρινά υπεύθυνη και δύο πελάτες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας και εκ μέρους της ιδιοκτήτριας, επέτρεπε στους δύο πελάτες να παίζουν τυχερά παίγνια τύπου «φρουτάκια».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

16 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τον αντίστοιχο περιφερειακό εξοπλισμό,

ένα κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server) αποτελούμενο από κεντρική μονάδα και συναφές περιφερειακό υλικό,

5 κάμερες επιτήρησης και μία οθόνη,

καθώς και το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ.

Επιπλέον, από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δεν διέθετε την απαιτούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας, ενώ και το σύστημα καμερών λειτουργούσε χωρίς την αναγκαία άδεια.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.