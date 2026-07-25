Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Έρευνα για πιθανή επίθεση στον Ισίδωρο Ντογιάκο

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μία χειροβομβίδα, έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στόχος του ήταν το σπίτι εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό FBI είχε λάβει πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνδρας επρόκειτο να παραλάβει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Αμέσως οργανώθηκε διακριτική παρακολούθηση των κινήσεών του και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά την παραλαβή της χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον Ισίδωρο Ντογιάκο ότι επίκειται χτύπημα στο σπίτι του και είχε ζητήσει την απομάκρυνση του ίδιου και των οικείων του από τον χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπήρχε έντονη παρουσία ΟΠΚΕ στη γειτονιά του εισαγγελικού λειτουργού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η χειροβομβίδα είχε παραδοθεί στον συλληφθέντα σε περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με στόχο να εξακριβώσουν τόσο την προέλευση της χειροβομβίδας όσο και τον λόγο για τον οποίο ο αλλοδαπός την είχε στην κατοχή του, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

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