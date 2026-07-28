Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Στην εκπομπή «Δέκα Παντού» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN και στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου φιλοξενήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Σχετικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Δ. Μάντζος υπογράμμισε ότι «εμείς δεν είπαμε “όχι” σε όλα, αλλά “ναι” στη συναίνεση, όπου και όταν πρέπει», σημειώνοντας:

«Ψηφίσαμε ”όχι” σε διατάξεις που δεν πρέπει να αναθεωρηθούν, όπως για παράδειγμα το άρθρο 103 Συντ., για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι μια ιδεοληπτική πομφόλυγα από την Νέα Δημοκρατία».

Αναφέρθηκε, παράλληλα, σε σειρά άρθρων όπου το ΠΑΟΣΚ ψήφισε «παρών», καθώς «είναι διατάξεις στις οποίες οφείλουμε να έχουμε συναινέσεις στην επόμενη Βουλή. Το άρθρο 86 Συντ. για την ποινική ευθύνη υπουργών, το άρθρο 16 Συντ. για τα πανεπιστήμια, το άρθρο 90 παρ. 5 Συντ. για την ηγεσία της δικαιοσύνης, το άρθρο 24 Συντ. για το περιβάλλον, το νέο άρθρο 5Β Συντ. για την τεχνητή νοημοσύνη, το άρθρο 102 Συντ. για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Σύνταγμα είναι πάνω από τα κόμματα και την κομματική διαπάλη».

Υπενθύμισε, δε, την εργαλειοποίηση του άρθρου 86 Συντ. από την κυβερνητική πλειοψηφία τέτοιες ημέρες πέρυσι, καταλογίζοντας στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι «υποκρίνονται όταν λένε στον κόσμο ότι θέλουν την αποσύνδεση της ποινικής δίωξης των Υπουργών από τη Βουλή και κρατούν στη Βουλή την αποφασιστική αρμοδιότητα».

Ο Δ. Μάντζος εκτίμησε ότι «η αμέσως επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές, είναι βέβαιο ότι θα έχει τις 180 και περισσότερες ψήφους, διότι είναι παλλαϊκό κοινωνικό αίτημα η αλλαγή του άρθρου 86 Συντ.» και αποσαφήνισε:

«Εάν το ΠΑΣΟΚ χθες ψήφιζε “ναι” για το άρθρο 86 Συντ., η επόμενη πλειοψηφία, όποια και αν είναι, θα το άλλαζε όπως έκρινε. Αν ήταν πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ, θα το κάναμε με πλήρη αποσύνδεση της δικαιοσύνης της κυβέρνησης. Εάν όμως ήταν πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, θα διατηρούσε τον έλεγχο στη Βουλή και θα έκανε αναπαραγωγή της περσινής θεσμικής εκτροπής της 30ης Ιουλίου του 2025 με ονομαστικές, επιστολικές ψήφους, για να καλύπτουν τις ποινικές ευθύνες των υπουργών. Αυτό θέλουμε; Εμείς αυτό δεν το επιτρέψαμε. Το εμποδίσαμε».

Επί της άποψης του ΠΑΣΟΚ για αναθεώρηση του άρθρου 110 Συντ. για την ίδια τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, ο Δημήτρης Μάντζος ξεκαθάρισε:

«Είναι ακριβώς ό,τι πρότεινε η Νέα Δημοκρατία το 2018-2019, την αναθεώρηση δηλαδή του άρθρου 110 Συντ., ώστε καμία πλειοψηφία, ακόμα και του ΠΑΣΟΚ, να μην έχει “λευκή επιταγή” να αλλάζει το Σύνταγμα όπως θέλει.

Πρέπει να αλλάξει το άρθρο 110 Συντ. ώστε στην επόμενη Βουλή, μετά τις εκλογές, να είναι η υπερπλειοψηφία των 180 βουλευτών που θα αποφασίσει πώς θα αναθεωρηθούν. Φοβόμαστε το λαό και την κρίση του; Θέλουμε να δώσουμε στον ελληνικό λαό το δικαίωμα να αποφασίσει ποιοι βουλευτές και πώς θα αναθεωρήσουν το Σύνταγμα;».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επιστράτευσε το πρόσφατο παράδειγμα εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας:

«Αυτή η Κυβέρνηση το 2019 έκανε χρήση της υπερπλειοψηφίας της πρώτης Βουλής και πήγε στην επόμενη Βουλή μόνη της και έκανε μια μονοκομματική εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως έκρινε ο κ. Μητσοτάκης,. Αναθεώρησε μόνη της το Σύνταγμα έτσι ώστε ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας να εκλέγεται ακόμα και από σχετική πλειοψηφία στη Βουλή, από ένα κόμμα. Και προήγαγε τον Πρόεδρο της Βουλής σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έναν εν ενεργεία βουλευτή της, σπάζοντας μια παράδοση δεκαετιών μετά τη Μεταπολίτευση. Αυτό δεν είναι αρκετό, ώστε να αλλάξουμε το άρθρο 110 Συντ. και να μιλάμε για πραγματικές συναινέσεις;».

Ο Δημήτρης Μάντζος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 16 Συντ. για τα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας, αρχικά, ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι σταθερή εδώ και είκοσι χρόνια για «τη στήριξη του δημοσίου πανεπιστημίου και την υιοθέτηση ενός ενιαίου ακαδημαϊκού χάρτη, όπου θα λειτουργούν πλάι στα δημόσια πανεπιστήμια, συμπληρωματικά, μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, με τους ίδιους αυστηρούς γεωγραφικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς κανόνες λειτουργίας και μέσα στο ίδιο πλαίσιο εποπτείας. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Από τη μία πλευρά, η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 16 Συντ. για να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, άρα και κερδοσκοπικά, όπως ακριβώς έκαναν με τον νόμο Πιερρακάκη με τα κερδοσκοπικά κολέγια, που τα ανωτατοποίησαν και τα μετέτρεψαν σε πανεπιστήμια.

Κι από την άλλη πλευρά, το κόμμα του κ. Τσίπρα λέει “όχι” στην αναθεώρηση του άρθρου 16 Συντ. και αρκείται στην αλλαγή των όρων του νόμου Πιερρακάκη. Δηλαδή να μην μπορούν να ιδρυθούν μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια από μη κερδοσκοπικούς φορείς και ιδρύματα που να μπορούν να συμβάλλουν στην έρευνα και την καινοτομία. Και τι να μείνει; Να μείνουν στην αγορά μόνο αυτοί που είχαν προνομιακή ενημέρωση και προνομιακή μεταχείριση από τη Νέα Δημοκρατία, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας που έκαναν μπίζνες, ανωτατοποίησαν τα κολλέγιά τους, με τα funds τους και τις κερδοσκοπικές τους εταιρείες και βολεύτηκαν. Αυτή κι αν είναι δικαίωση του νόμου Πιερρακάκη!

Αν αυτό είναι αριστερή πολιτική, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα!».