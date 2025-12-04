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Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron η Αττική: Ήχησε το 112, ποτάμια οι δρόμοι - Αναμένεται επιδείνωση τη νύχτα
Ειδήσεις
19:52 - 04 Δεκ 2025

Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron η Αττική: Ήχησε το 112, ποτάμια οι δρόμοι - Αναμένεται επιδείνωση τη νύχτα

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία προκάλεσαν το απόγευμα της Πέμπτης (04/12) οι ισχυρές βροχοπτώσεις που συνοδεύουν την κακοκαιρία Byron, με μεγάλες καθυστερήσεις να εντοπίζονται σε βασικούς οδικούς άξονες από την Ελευσίνα έως και την Αγία Παρασκευή. Νωρίτερα ήχησε το 112 ζητώντας να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.  

Παρά το γεγονός ότι η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται αργότερα μέσα στη νύχτα, το Λεκανοπέδιο αντιμετωπίζει ήδη εκτεταμένα προβλήματα, καθώς πολλές κεντρικές αρτηρίες έχουν πλημμυρίσει, μετατρέποντας το οδικό δίκτυο σε πραγματικά «ποτάμια». Η ένταση της βροχής έχει δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενόψει της περαιτέρω επιδείνωσης του καιρού τις επόμενες ώρες.

Στη διασταύρωση της Πειραιώς με Χαμοστέρνας και Κουμουνδούρου τα αυτοκίνητα δυσκολεύονται ακόμα και να κινηθούν, καθώς το ύψος του νερού έχει φτάσει σε υψηλή στάθμη.

Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπου πολλά καταστήματα κλείνουν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, αλλά και στον Πειραιά, στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα.

Νωρίτερα, ήχησε το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της Αττικής να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ποσειδώνος: Ποτάμια οι δρόμοι - Στο κόκκινο η κίνηση

Λόγω συσσώρευσης υδάτων η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής της με τη λ. Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά

Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» από το Μοσχάτο έως την Μεταμόρφωση, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε άλλες οδικές αρτηρίες.

Προβλήματα εντοπίζονται στην Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα, ενώ με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Βουλιαγμένης.

Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας - Χρειάζεται αυξημένη προσοχή

Αυξημένη προσοχή καθώς «η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι από χθες, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννη: «Από χθες, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πριν από λίγο συγκάλεσα ευρεία διυπουργική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα υπουργεία, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων ανά περιοχή.

Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας. Θερμά παρακαλώ όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι περιφερειάρχες βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το ΕΣΚΕΔΙΚ, ώστε όπου εμφανίζονται τοπικά φαινόμενα, να ενημερώνουν άμεσα και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Για το επόμενο διήμερο ζητώ αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουμε όλοι μαζί την ασφάλειά μας».

Χαρδαλιάς: Κλειστά τα σχολεία - Έντονα καιρικά φαινόμενα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου) θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες της Αττικής, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής: «Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα - και όχι το ρίσκο.

Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες - αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.

Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 19:53
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