Κακοκαιρία Byron: Ενημέρωση της τροχαίας - Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Συγκεκριμένα, εξακολουθούν να ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται εκ νέου μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
- Λόγω πτώσης βράχων στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορία
- Οδός Περάματος (Νέα Πέραμος): Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα προς το λιμάνι.
- Ιρλανδική διάβαση Λεωφόρου Βραυρώνα: Παραμένει κλειστή στο σημείο της γέφυρας Βρύσης.
- Οδός Βραυρώνος: Κλειστή από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνος έως τη Λεωφόρο Βραυρώνος.
- Λεωφόρος Αθηνών: Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραπάνω περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.