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Κακοκαιρία Byron: Ενημέρωση της τροχαίας - Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί
Ειδήσεις
11:15 - 06 Δεκ 2025

Κακοκαιρία Byron: Ενημέρωση της τροχαίας - Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Reporter.gr Newsroom
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Η Τροχαία εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει τους πολιτές της Αττικής για τους δρόμους που παραμένουν κλειστοί ή παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Συγκεκριμένα, εξακολουθούν να ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται εκ νέου μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
  2. Λόγω πτώσης βράχων στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορία
  3. Οδός Περάματος (Νέα Πέραμος): Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα προς το λιμάνι.
  4. Ιρλανδική διάβαση Λεωφόρου Βραυρώνα: Παραμένει κλειστή στο σημείο της γέφυρας Βρύσης.
  5. Οδός Βραυρώνος: Κλειστή από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνος έως τη Λεωφόρο Βραυρώνος.
  6. Λεωφόρος Αθηνών: Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραπάνω περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

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