Κακοκαιρία Byron: Ενημέρωση της τροχαίας - Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Η Τροχαία εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει τους πολιτές της Αττικής για τους δρόμους που παραμένουν κλειστοί ή παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Συγκεκριμένα, εξακολουθούν να ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται εκ νέου μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Λόγω πτώσης βράχων στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορία Οδός Περάματος (Νέα Πέραμος): Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα προς το λιμάνι. Ιρλανδική διάβαση Λεωφόρου Βραυρώνα: Παραμένει κλειστή στο σημείο της γέφυρας Βρύσης. Οδός Βραυρώνος: Κλειστή από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνος έως τη Λεωφόρο Βραυρώνος. Λεωφόρος Αθηνών: Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραπάνω περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.