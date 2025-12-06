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Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Λάρισα - Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα
Ειδήσεις
12:35 - 06 Δεκ 2025

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Λάρισα - Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

Reporter.gr Newsroom
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Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που οδήγησαν στην υπερχείληση του ποταμού Ενιπέα, η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα - Λειανοκλάδι έχει διακοπεί μέχρι νεωτέρας. Οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών IC51 και IC50 θα εξυπηρετούνται προσωρινά με λεωφορεία της Hellenic Train. 

Όπως επισημαίνεται η διακοπή αποφασίστηκε από τον διαχειριστή υποδομής, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην υποδομή της γραμμής.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Hellenic Train:

  • Η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό της Λάρισας.

  • Η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα δρομολόγια των δύο αμαξοστοιχιών στο τμήμα Λάρισα - Λειανοκλάδι θα αντικατασταθούν από λεωφορεία, σύμφωνα με οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα:

  • Οι 280 επιβάτες της IC51 αναχώρησαν με λεωφορεία από τη Λάρισα στις 09:15 με προορισμό το Λειανοκλάδι.

  • Οι 350 επιβάτες της IC50 αναχώρησαν από το Λειανοκλάδι στις 09:39 με κατεύθυνση προς τη Λάρισα.

Μετά την οδική μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν εκ νέου σε αμαξοστοιχία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό.

Στην ανακοίνωσή της, η Hellenic Train επισημαίνει ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό εντός των αμαξοστοιχιών παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη των δρομολογίων. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών».

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