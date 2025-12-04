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Κακοκαιρία Byron: Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (5/12) - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα
Ειδήσεις
16:12 - 04 Δεκ 2025

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (5/12) - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Reporter.gr Newsroom
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Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, τα μαθήματα στα σχολεία των περιοχών, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων (μετά από τις σχετικές αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.      

Τα παραπάνω ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Με νεότερη απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, όλα τα σχολεία στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή (5/12), για προληπτικούς λόγους εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα δημοτικές αρχές συγκεκριμένων περιοχών της Αττικής, όπως στο Μοσχάτο και στα Μέγαρα είχαν πάρει την πρωτοβουλία να κλείσουν τα σχολεία αύριο.

Σχετικές νακοινώσεις για αναστολή της λειτουργίας των σχολείων αύριο έχουν εκδοθεί και σε άλλους δήμους της χώρας με τη λίστα διαρκώς να αυξάνεται. Τη δεδομένη στιγμή η λειτουργία των σχολείων αναστέλλεται στους παρακάτω δήμους:

  1. Σαντορίνη: Με απόφαση του Δημάρχου Θήρας, Νίκου Ζώρζου, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία μαθητών, συνοδών και εκπαιδευτικών.
  2. Ρόδος: Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των μονάδων προσχολικής αγωγής, των ειδικών σχολείων, των ΚΔΑΠ, του Δημοτικού Ωδείου και κάθε εργαστηρίου που λειτουργεί στον Δήμο Ρόδου, προληπτικά για την ασφάλεια των πολιτών.
  3. Τήλος: Ο Δήμος Τήλου ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (Κόκκινη Προειδοποίηση). Οι γονείς καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τη νομοθεσία για έκτακτες καιρικές συνθήκες, το δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Πολιτικής Προστασίας και τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για την περιοχή.
  4. Σύμη: Με απόφαση του Δημάρχου Σύμης, Ελευθέριου Παπακαλοδούκα, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
  5. Καστελλόριζο: Ο Δήμαρχος Μεγίστης, Νίκος Ασβέστης, αποφάσισε την αναστολή των μαθημάτων όλων των σχολικών βαθμίδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων (ισχυρός αέρας και καταιγίδες). Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τους Προϊστάμενους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
    Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 23:45
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