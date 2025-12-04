Κακοκαιρία Byron: Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (5/12) - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, τα μαθήματα στα σχολεία των περιοχών, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων (μετά από τις σχετικές αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Με νεότερη απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, όλα τα σχολεία στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή (5/12), για προληπτικούς λόγους εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα δημοτικές αρχές συγκεκριμένων περιοχών της Αττικής, όπως στο Μοσχάτο και στα Μέγαρα είχαν πάρει την πρωτοβουλία να κλείσουν τα σχολεία αύριο.

Σχετικές νακοινώσεις για αναστολή της λειτουργίας των σχολείων αύριο έχουν εκδοθεί και σε άλλους δήμους της χώρας με τη λίστα διαρκώς να αυξάνεται. Τη δεδομένη στιγμή η λειτουργία των σχολείων αναστέλλεται στους παρακάτω δήμους: