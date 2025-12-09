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Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων: «Αιχμές» κατά της ηγεσίας για τα χθεσινά επεισόδια με τους αγρότες
Ειδήσεις
13:35 - 09 Δεκ 2025

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων: «Αιχμές» κατά της ηγεσίας για τα χθεσινά επεισόδια με τους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Αστυνομικών Yπαλλήλων Χανίων με ανακοίνωση της αφήνει ευθείες βολές στην ηγεσία της Αστυνομίας για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό έξω από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» της 8ης Δεκεμβρίου. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων καταδικάζει τα χθεσινά επεισόδια στην Ε.Ο. Αεροδρομίου – Σούδας, όπου συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυμάτισαν 8 αστυνομικούς.

Στην ανακοίνωσή της ασκεί ευθείες επικρίσεις στη φυσική ηγεσία της Αστυνομίας για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, επισημαίνοντας την ανεπαρκή δύναμη στο σημείο και την έλλειψη ενίσχυσης από άλλες υπηρεσίες, που έθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων τους.

Ζητά την άμεση ταυτοποίηση και παραδειγματική τιμωρία των δραστών και προειδοποιεί ότι θα υπερασπιστεί τα μέλη της με όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Η Ένωση επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στα Χανιά, που λειτουργούν με μειωμένη δύναμη κατά περίπου 45%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Yπαλλήλων Χανίων:

«Η Ένωσή μας καταδικάζει τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 08/12/2025 στην Ε.Ο. Αεροδρομίου – Σούδας από συγκεντρωμένους αγρότες – κτηνοτρόφους και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 8 συναδέλφων και μελών της Ένωσής μας.

Για μία ακόμη φορά οι συνάδελφοί μας αποτέλεσαν «σάκο του μποξ» όπου πάνω τους ξέσπασαν αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων, βλέποντας στα πρόσωπά τους «Φραπέδες» και «Χασάπηδες»…

Ζητάμε την άμεση ταυτοποίηση και παραδειγματική τιμωρία των φυσικών αυτών προσώπων οι οποίοι επιτέθηκαν κατά των συναδέλφων μας προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι και σώμα (σπάσιμο αγκώνα, ράμματα, πολλαπλά τραύματα) και οι οποίοι σίγουρα δεν εκφράζουν το σύνολο του αγροκτηνοτροφικού πληθυσμού των Χανίων.

Η παρούσα και οι επόμενες κυβερνήσεις οφείλουν να αντιληφθούν ότι δεν εφαρμόζεται κοινωνική πολιτική όταν στρέφεις εργασιακές ομάδες την μία απέναντι στην άλλη και καταδικάζουμε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση των συναδέλφων μας.

Όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των μέτρων που είχε τα θλιβερά αποτελέσματα, αφήνοντας εκτεθειμένους τους συναδέλφους μας στην οργή του όχλου, η Ένωσή μας ζητάει να μάθει ποιος ή ποιοι από την Φυσική Ηγεσία της Αστυνομίας (Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.) έδωσαν εντολή:

α) Να πραγματοποιηθεί «φραγμός» των διαδηλωτών στο συγκεκριμένο σημείο της Ε.Ο. Αεροδρομίου – Σούδας, το οποίο είναι ελεύθερο προς πρόσβαση και προς προσπέλαση από όλες τις κατευθύνσεις και στο οποίο υπήρχε τεράστιος όγκος φερτών υλικών.

β) Να τοποθετηθεί στο σημείο τόσο μικρή διμοιρία υποστήριξης μόλις 10 αστυνομικών, γνωρίζοντας οι πάντες τον μεγάλο όγκο διαδηλωτών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ζωή και την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας.

γ) Για ποιο λόγο δεν ζητήθηκε ενίσχυση αστυνομικών από άλλες Δ.Α της Κρήτης ή και από την Αθήνα προς ενίσχυση των αστυνομικών της Δ.Α. Χανίων;

δ) Πόσες ακόμα επιστολές (ήδη 5…) πρέπει να στείλουμε στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για ενίσχυση των αστυνομικών Υπηρεσιών των Χανίων οι οποίες λειτουργούν κατά μέσο όρο με μείον 45% περίπου δύναμη;

Η Ένωσή μας θα κινηθεί υπερασπιζόμενη τα μέλη της, ως οφείλει καθώς αυτή είναι η αποστολή της, με όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα κατά παντός υπευθύνου είτε φυσικού προσώπου είτε υπηρεσιακού παράγοντα.

Υ.Γ. (1) Προφανώς όταν τραυματίζονται και οδηγούνται στο Ν.Ν. Κρήτης και στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων οι 8 στους 10 συμμετέχοντες αστυνομικοί της Διμοιρίας Υποστήριξης που βρέθηκαν στο σημείο, όλα πήγαν λάθος, όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και κάποιοι, όπως αναφέραμε ανωτέρω, πρέπει να λογοδοτήσουν…

Υ.Γ.(2) Αν είχαμε κάποιον αστυφύλακα στη θέση τους σήμερα… θα ήταν ήδη σε διαθεσιμότητα…».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 13:45
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