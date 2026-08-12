Ασία: Άνοδος στη Νότια Κορέα με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

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Μικτά ήταν τα πρόσημα για τις αγορές Ασίας Ειρηνικού την Τετάρτη (12/8). Οι μετοχές των νοτιοκορεατικών εταιρειών ημιαγωγών κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, ενισχύοντας τον Kospi, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες ημιαγωγών της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 3,68% στις 6,579.64 μονάδες. Την ίδια ώρα, σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο ιαπωνικός Nikkei ενισχυόμενος κατά 0,99% στις 67,630.00 μονάδες.

Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite κέρδισε 0,38% στις 3,948.72 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,89% στις 25,425.00 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έχασε 0,45% στις 9,209.40 μονάδες, ενώ και στην Ινδία ο Nifty ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα κόκκινα υποχωρώντας 0,80% στις 24,277.65 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο άνω του 7%, ενώ η ανταγωνίστρια εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης SK Hynix ενισχύθηκε κατά 6,6%.

Στον αντίποδα, οι ιαπωνικές τεχνολογικές μετοχές παρουσίασαν μικτή εικόνα. Η Tokyo Electron ενισχύθηκε κατά 1,34% και η Advantest κατά 0,47%, ενώ η SoftBank Group υποχώρησε κατά 0,53%. Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης Kioxia σημείωσε άνοδο 3,71%.