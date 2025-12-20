ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έλεγχοι της Δ.Α.Ο.Ε. σε καταστήματα «STRIPSHOW»: Σύλληψη 5 ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία αλλοδαπές γυναίκες
Ειδήσεις
15:10 - 20 Δεκ 2025

Έλεγχοι της Δ.Α.Ο.Ε. σε καταστήματα «STRIPSHOW»: Σύλληψη 5 ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία αλλοδαπές γυναίκες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση σε -2- καταστήματα «STRIPSHOW» στην Καλλιθέα κατά την οποία συνελήφθησαν -5- άτομα, που κατηγορούνται ότι προήγαγαν στην πορνεία, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία, αλλοδαπές γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδά τους.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή της Μ.Κ.Ο. «OUR RESCUE», η οποία είναι εξιδεικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης και μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι,ως εργαζόμενες στα καταστήματα απασχολούνταν γυναίκες, οι οποίες προσέγγιζαν πελάτες, με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Για τη διαπίστωση των εν λόγω αξιόποινων πράξεων και τη σύλληψη των κατηγορούμενων η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή κεκαλυμμένης δράσης, ύστερα από παράδοση απ’ τους αστυνομικούς- «πελάτες» προσημειωμένων χρηματικών ποσών.

Συνολικά -45- γυναίκες και -3- άνδρες διαφόρων υπηκοοτήτων, μεταφέρθηκαν στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να είναι θύματα εμπορίας και στους οποίους παρασχέθηκε αρωγή και προστασία.Επιπλέον, ένα άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σημειώνεται ότι, από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε και λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των δύο καταστημάτων.Ειδικότερα, ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας στο ένα κατάστημα, διαπιστώθηκ εότι ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δεύτερου καταστήματος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -5.450- ευρώ, κάμερες, καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης χώρων, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων τρίτων προσώπων, σημειώσεις και έγγραφα καταστήματος, καθώς και κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

{https://youtube.com/shorts/tWeWJJH_m5w?si=MPjSQrNEQHX_G7Sn}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη άνω των €2,5 εκατ.
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη άνω των €2,5 εκατ.

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή
Ειδήσεις

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

Χρυσοχοΐδης – Κοβέσι: Σύμπλευση κατά του οργανωμένου εγκλήματος &amp; ενίσχυση της συνεργασίας ΔΑΟΕ–Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης – Κοβέσι: Σύμπλευση κατά του οργανωμένου εγκλήματος & ενίσχυση της συνεργασίας ΔΑΟΕ–Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Απολογισμός δράσης Δ.Α.Ο.Ε. - Χρυσοχοΐδης: Στις προκλήσεις απαντάμε με την ίδια πίστη και αφοσίωση
Ειδήσεις

Απολογισμός δράσης Δ.Α.Ο.Ε. - Χρυσοχοΐδης: Στις προκλήσεις απαντάμε με την ίδια πίστη και αφοσίωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:15

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:04

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Στα €24,67 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο - 60,16 εκατ. μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 17:01

Wall Street: Θετικό κλίμα μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
02/07/2026 - 16:56

Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 16:49

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 16:47

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ

Τεχνολογία
02/07/2026 - 16:36

Η ΕΕ στέλνει μήνυμα στις Big Tech: Οι κανόνες δεν αλλάζουν

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:34

Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο

Εργασιακά
02/07/2026 - 16:21

Αύριο (3/7) ξεκινούν οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ σχολικού έτους 2026-2027

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:20

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:09

«Έκρηξη» Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πληρώνουν $1 τρισ., οι Ευρωπαίοι πολύ λιγότερα

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:08

Χατζηδάκης: Ξεκινάει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Πολιτική
02/07/2026 - 15:54

Ανδρουλάκης μετά τις συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια: Θέλουμε ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, με εθνική στρατηγική

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Η αγορά εργασίας επιβραδύνεται αισθητά – Μόλις 57.000 νέες θέσεις τον Ιούνιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 15:37

Η Celestyal επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:28

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Πολιτική
02/07/2026 - 15:23

Θεοδωρικάκος από Βουλή: Το νομοσχέδιο βάζει τέλος στα «ψιλά γράμματα» των τραπεζών

Πολιτική
02/07/2026 - 15:15

Μάντζος από Βουλή: Η ΝΔ επιχειρεί να δημιουργήσει de facto Συνταγματικό Δικαστήριο

Πολιτική
02/07/2026 - 15:02

ΠΑΣΟΚ για συντάξεις χηρείας: Η αντιπολίτευση που κάνουμε φέρνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:02

Άλμα 17% στις εισαγωγές σπάνιων γαιών στην ΕΕ – Σταθερή εξάρτηση από την Κίνα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 15:00

Μπρατάκος: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 14:58

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδου της Prodea και η απορρόφησή του από τη θυγατρική Θριασεύς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/07/2026 - 14:53

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 14:45

«Πικραμένος» ο Νίκος Παππάς από τον Αλέξη Τσίπρα

Οικονομία
02/07/2026 - 14:45

Πιερρακάκης από Βρυξέλλες: Χρειαζόμαστε κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων, αντί για εθνικές

Εργασιακά
02/07/2026 - 14:42

Βόρεια Ελλάδα: Το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο 2026

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 14:34

Νιγηρία: Καθίσταται η πρώτα χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Πολιτική
02/07/2026 - 14:34

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:19

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:17

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ