Χρυσοχοΐδης – Κοβέσι: Σύμπλευση κατά του οργανωμένου εγκλήματος & ενίσχυση της συνεργασίας ΔΑΟΕ–Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Στη διάρκεια της νέας αυτής συνάντησης έγινε ένας σύντομος απολογισμός των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί από κοινού και επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Μάλιστα, συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία, με την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση σε οικονομικής φύσεως εγκλήματα.
Τέλος, ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες υποθέσεις απαιτηθεί.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Ε, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο εποπτεύων Εισαγγελέας Εφετών, Δημήτρης Γκύζης, ο Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron, η Επικεφαλής των Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα και Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.