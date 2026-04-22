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Χρυσοχοΐδης – Κοβέσι: Σύμπλευση κατά του οργανωμένου εγκλήματος &amp; ενίσχυση της συνεργασίας ΔΑΟΕ–Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική
15:50 - 22 Απρ 2026

Χρυσοχοΐδης – Κοβέσι: Σύμπλευση κατά του οργανωμένου εγκλήματος & ενίσχυση της συνεργασίας ΔΑΟΕ–Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε, σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Στη διάρκεια της νέας αυτής συνάντησης έγινε ένας σύντομος απολογισμός των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί από κοινού και επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία, με την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση σε οικονομικής φύσεως εγκλήματα.

Τέλος, ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες υποθέσεις απαιτηθεί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Ε, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο εποπτεύων Εισαγγελέας Εφετών, Δημήτρης Γκύζης, ο Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron, η Επικεφαλής των Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα και Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

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