Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία – Οι ευχές και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μελωδίες σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και στα γραφεία των πολιτικών αρχηγών που υποδέχτηκαν μαθητές και συλλόγους.

Παραδοσιακά κάλαντα από ολόκληρη την Ελλάδα και τον Πόντο άκουσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου.

Όπως κάθε χρόνο, η τελετή ξεκίνησε με τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε η Προεδρική Φρουρά, που έψαλε παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων και αντάλλαξε ευχές για υγεία και ευημερία με τον κ. Τασούλα.

Ακολούθησαν κάλαντα και παραδοσιακοί χοροί από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Αθηνών, τη χορωδία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων και από μαθητές και μαθήτριες του 2ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

Ο κ. Τασούλας αντάλλαξε ευχές με μικρούς και μεγάλους, ευχαρίστησε δημοσιογράφους, φωτογράφους, τεχνικούς και το προσωπικό της Προεδρίας και ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές με υγεία και κάθε καλό.

Κάλαντα και στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Μέγαρο Μαξίμου από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Κάλαντα και παραδοσιακοί χοροί και στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και τον χορευτικό σύλλογο Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι» υποδέχτηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, για τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

«Η κοινωνία θέλει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, το προεδρείο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας εξέφρασε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τη διαφωνία με την πρόβλεψη πρόσφατου νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τα ηπειρωτικά κληροδοτήματα και ειδικά για τη μετατροπή του Ζαππείου σε ΝΠΙΔ.

Χοροί και εορταστικές μελωδίες και στην Κουμουνδούρου

Τα Κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία άκουσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος αντάλλαξε δώρα και ευχές με τα μέλη του Συλλόγου, ενώ έσυρε και τον χορό:

«Όταν πιανόμαστε χέρι χέρι γινόμαστε πιο δυνατοί» ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.

Περισσός: Παραδοσιακά κάλαντα από την Κόνιτσα

Η Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας – Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη είπαν σήμερα τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από τον τόπο τους στον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην έδρα της ΚΕ, στον Περισσό.

Ο κ. Κουτσούμπας, αφού καλωσόρισε και αντάλλαξε ευχές και δώρα με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη χορωδία του Συλλόγου, ανέφερε: «Βέβαια, μια τέτοια μέρα δεν μπορεί παρά η σκέψη όλων μας να είναι δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων, δίπλα στους δίκαιους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς.

Ξέρουμε όλοι, και είμαστε βαθιά πεισμένοι, ότι οι αγώνες των εργατών και των αγροτών δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν τους δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού μας, για ένα καλύτερο μέλλον».

«Παραλογισμός δεν είναι ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων, των αγροτών, η μάχη για την επιβίωσή τους στα μπλόκα του αγώνα, όπως λέει η κυβέρνηση. Παραλογισμός είναι η στάση της κυβέρνησης, και δυστυχώς και κάποιων άλλων κομμάτων, που προσπαθούν να στρέψουν τον ελληνικό λαό ενάντια στους δίκαιους αγώνες, ενάντια στους αγρότες. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος αυτός ο ελληνικός λαός, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες, όλες οι λαϊκές οικογένειες υποφέρουν απ’ την ίδια πολιτική, από την ΕΕ, από το καπιταλιστικό κράτος, από αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

«Είμαστε, λοιπόν, όλοι και όλες στο πλευρό τους, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές μέρες, και τους συμπαραστεκόμαστε στους δίκαιους αγώνες τους, όπως και στους αγώνες όλου του ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα. Να είστε καλά, να έχετε καλή δύναμη και υγεία. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες», κατέληξε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.