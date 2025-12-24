ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία – Οι ευχές και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών
Ειδήσεις
15:38 - 24 Δεκ 2025

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία – Οι ευχές και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μελωδίες σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και στα γραφεία των πολιτικών αρχηγών που υποδέχτηκαν μαθητές και συλλόγους.  

Παραδοσιακά κάλαντα από ολόκληρη την Ελλάδα και τον Πόντο άκουσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου.

Όπως κάθε χρόνο, η τελετή ξεκίνησε με τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε η Προεδρική Φρουρά, που έψαλε παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων και αντάλλαξε ευχές για υγεία και ευημερία με τον κ. Τασούλα.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Προεδρικό Μέγαρο - Aρχική - Προεδρία της Δημοκρατίας

Ακολούθησαν κάλαντα και παραδοσιακοί χοροί από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Αθηνών, τη χορωδία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων και από μαθητές και μαθήτριες του 2ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

Ο κ. Τασούλας αντάλλαξε ευχές με μικρούς και μεγάλους, ευχαρίστησε δημοσιογράφους, φωτογράφους, τεχνικούς και το προσωπικό της Προεδρίας και ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές με υγεία και κάθε καλό.

Κάλαντα και στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Μέγαρο Μαξίμου από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Μουσική ατμόσφαιρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τα χριστουγεννιά...

Κάλαντα στο Μάξιμου: Έκλεψε την παράσταση ο Πίνατ ντυμένος Άγιος Βασίλης | in.gr

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Μέγαρο Μαξίμου άκουσε ο Πρωθυπουργός - ΤΟ ΒΗΜΑ

Κάλαντα και παραδοσιακοί χοροί και στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και τον χορευτικό σύλλογο Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι» υποδέχτηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, για τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

Κάλαντα και πολιτικά μηνύματα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης για ακρίβεια, ανισότητες και εμπιστοσύνη στην πολιτική | ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Η κοινωνία θέλει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, το προεδρείο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας εξέφρασε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τη διαφωνία με την πρόβλεψη πρόσφατου νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τα ηπειρωτικά κληροδοτήματα και ειδικά για τη μετατροπή του Ζαππείου σε ΝΠΙΔ.

Χοροί και εορταστικές μελωδίες και στην Κουμουνδούρου

Τα Κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία άκουσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος αντάλλαξε δώρα και ευχές με τα μέλη του Συλλόγου, ενώ έσυρε και τον χορό:

«Όταν πιανόμαστε χέρι χέρι γινόμαστε πιο δυνατοί» ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.

ΣΥΡΙΖΑ: Άκουσε τα κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία ο Φάμελλος και χόρεψε μαζί τους

Περισσός: Παραδοσιακά κάλαντα από την Κόνιτσα

Η Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας – Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη είπαν σήμερα τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από τον τόπο τους στον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην έδρα της ΚΕ, στον Περισσό.

Ο κ. Κουτσούμπας, αφού καλωσόρισε και αντάλλαξε ευχές και δώρα με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη χορωδία του Συλλόγου, ανέφερε: «Βέβαια, μια τέτοια μέρα δεν μπορεί παρά η σκέψη όλων μας να είναι δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων, δίπλα στους δίκαιους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς.

Ξέρουμε όλοι, και είμαστε βαθιά πεισμένοι, ότι οι αγώνες των εργατών και των αγροτών δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν τους δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού μας, για ένα καλύτερο μέλλον».

«Παραλογισμός δεν είναι ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων, των αγροτών, η μάχη για την επιβίωσή τους στα μπλόκα του αγώνα, όπως λέει η κυβέρνηση. Παραλογισμός είναι η στάση της κυβέρνησης, και δυστυχώς και κάποιων άλλων κομμάτων, που προσπαθούν να στρέψουν τον ελληνικό λαό ενάντια στους δίκαιους αγώνες, ενάντια στους αγρότες. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος αυτός ο ελληνικός λαός, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες, όλες οι λαϊκές οικογένειες υποφέρουν απ’ την ίδια πολιτική, από την ΕΕ, από το καπιταλιστικό κράτος, από αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

«Είμαστε, λοιπόν, όλοι και όλες στο πλευρό τους, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές μέρες, και τους συμπαραστεκόμαστε στους δίκαιους αγώνες τους, όπως και στους αγώνες όλου του ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα. Να είστε καλά, να έχετε καλή δύναμη και υγεία. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες», κατέληξε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση
Ανεμοδείκτης

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές
Πολιτική

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο
Πολιτική

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Νέοι και παλαιοί στον Άρειο Πάγο και τις πλατείες
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Νέοι και παλαιοί στον Άρειο Πάγο και τις πλατείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ