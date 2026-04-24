Μακρόν: Χωρίς την Ελλάδα δεν υπάρχει Ευρώπη - Αν απειληθεί η κυριαρχία σας, θα είμαστε εδώ

Το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και η κοινή πρόθεση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα αποτελεί σαφή ένδειξη της διαχρονικής ισχύος των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, η παρουσία του κ. Μακρόν στην Αθήνα δεν επιβεβαιώνει μόνο τη μακρά παράδοση φιλίας και συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω διεύρυνση των σχέσεων σε πολλαπλά επίπεδα, με θετικές προεκτάσεις όχι μόνο για τους δύο λαούς, αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και αναφέρθηκε στους ισχυρούς ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, επισημαίνοντας παράλληλα τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας. Ξεκινώντας την τοποθέτησή του στα ελληνικά με τη φράση «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», υπογράμμισε τον διαχρονικό και επίκαιρο χαρακτήρα της, τονίζοντας ότι παραμένει πιο ουσιαστική από ποτέ.

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Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέδειξε επίσης τον ρόλο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να νοηθεί χωρίς την ελληνική παρουσία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η άποψη αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπική του θέση, αλλά αντανακλά μια ευρύτερη πεποίθηση που διαχρονικά συμμερίζονται τόσο οι Γάλλοι ηγέτες όσο και η γαλλική κοινωνία.

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Η Γαλλία στο πλάι της Ελλάδος αν δεχθεί απειλή από την Τουρκία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα σήμερα και αύριο (24 και 25 Απριλίου), με βασικό στόχο την υπογραφή της ανανέωσης της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για επιπλέον πέντε έτη, σε συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν από την Ρωμαϊκή Αγορά, όπου συμμετείχε μαζί με τον πρωθυπουργό σε δημόσια συζήτηση με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», ανέφερε – μεταξύ άλλων - ότι η Γαλλία θα είναι στο πλάι της Ελλάδας σε περίπτωση που δεχθεί απειλή από την Τουρκία.

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