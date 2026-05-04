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Οι φθινοπωρινές εκλογές συζητούνται πλέον και στο Μαξίμου
Ανεμοδείκτης
13:42 - 04 Μάι 2026

Οι φθινοπωρινές εκλογές συζητούνται πλέον και στο Μαξίμου

Άγγελος Κωβαίος
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Εκ των πραγμάτων και ειδικά επειδή ορισμένα από αυτά τα «πράγματα» δεν τα χειρίστηκαν από το Μαξίμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η κυβέρνηση μάλλον διανύει τη δυσκολότερη περίοδο της τελευταίας επταετίας.

Τα σκάνδαλα πάσης φύσεως, περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά την ζώνουν, οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέφτουν βροχηδόν, τα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων δεν προσφέρουν και καμία σημαντική δημοσκοπική εκτίναξη και μέσα σε αυτό το κλίμα, το Μαξίμου προσπαθεί να αποκαταστήσει μία τραυματισμένη σχέση με τους βουλευτές. Επιπλέον, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στο ενεργειακό και τα καύσιμα απειλούν να τινάξουν κάθε σχεδιασμό στον αέρα και υπό αυτές τις συνθήκες, το καλοκαίρι διαφαίνεται αβέβαιο (από τουριστικής και εισπρακτικής άποψης) και το φθινόπωρο μάλλον δυσκολότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Σε αυτό το περιβάλλον, όλοι συζητούν για τον χρόνο των εκλογών και τον τοποθετούν με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας στο φθινόπωρο. Φαίνεται όμως ότι πλέον αυτή η συζήτηση γίνεται και στην Ηρώδου Αττικού, απ’ όπου μάλλον εκπορεύεται και μία διαρροή των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με αυτήν, ο Μητσοτάκης μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο να εμφανιστεί το διήμερο 6-7 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, να θέσει τα διλήμματα και να μοιράσει ό,τι μπορεί, προκηρύσσοντας εκλογές-εξπρές για τις 27 του ίδιου μήνα. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν ξεκινούν οι διαρροές από «ψηλά», σκοπός είναι να «καούν» κάποια σενάρια και ημερομηνίες. Θα φανεί τι ισχύει. Το σίγουρο είναι ότι οι εκλογές συζητούνται και οι εναλλακτικές δυνατότητες εξετάζονται. Υπό αυτήν την έννοια, είναι λογική η εκτίμηση ότι δύσκολα δεν θα στηθούν οι κάλπες το φθινόπωρο…

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 14:23
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