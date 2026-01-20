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Συναγερμός στη Ζάκυνθο: 14χρονος πήγε στο σχολείο με πιστόλι
Ειδήσεις
16:56 - 20 Ιαν 2026

Συναγερμός στη Ζάκυνθο: 14χρονος πήγε στο σχολείο με πιστόλι

Reporter.gr Newsroom
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Στις Αρχές της Ζακύνθου βρέθηκε ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου, ύστερα από καταγγελία συμμαθητών του ότι μετέβη στο σχολείο έχοντας μαζί του ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όταν ο ανήλικος εμφανίστηκε στο σχολικό συγκρότημα μεταφέροντας, εκτός από τα σχολικά του βιβλία, και ένα όπλο. Το πιστόλι έγινε αντιληπτό από συμμαθητές του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Κατόπιν της καταγγελίας, ο 14χρονος προσήχθη στην Ασφάλεια Ζακύνθου για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Στο αστυνομικό τμήμα προσήλθε και ο πατέρας του ανήλικου.

Για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται πλέον η απόφαση του εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει τις επόμενες ενέργειες που θα ακολουθηθούν.

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