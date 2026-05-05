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Διπλή επίθεση σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι – Δύο τραυματίες
Ειδήσεις
08:42 - 05 Μάι 2026

Διπλή επίθεση σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι – Δύο τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Δύο επεισόδια βίας με εμπλοκή ανηλίκων καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.  

Σοβαρός τραυματισμός 15χρονου με αιχμηρό αντικείμενο

Το πρώτο περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:00 στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μια ομάδα τουλάχιστον δέκα ατόμων προσέγγισε τέσσερις νεαρούς και, έπειτα από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση σχετικά με τις περιοχές όπου διαμένουν, η ένταση κλιμακώθηκε. Ακολούθησε καταδίωξη και επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με θύμα έναν 15χρονο.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά, πιθανότατα από μαχαίρι, δεχόμενος χτυπήματα στον μηρό και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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Τραυματισμός 14χρονου με χτυπήματα

Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο, οι αστυνομικοί που είχαν μεταβεί για την προανάκριση εντόπισαν ακόμη έναν τραυματία, ηλικίας 14 ετών.

Ο 14χρονος είχε φτάσει μόνος του και έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως προέκυψε, είχε δεχθεί επίθεση σε μικρή απόσταση από το πρώτο περιστατικό, περίπου δύο τετράγωνα μακριά, στην περιοχή της Γούβας, μετά από λεκτική αντιπαράθεση με άλλους νεαρούς, οι οποίοι φέρεται να τον ρώτησαν επίσης για τον τόπο κατοικίας του.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο επιθέσεων, καθώς διαπιστώνονται ομοιότητες τόσο στον τρόπο προσέγγισης όσο και στην εξέλιξή τους. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

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