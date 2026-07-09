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Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο λόγω τεχνικού προβλήματος
Ειδήσεις
14:56 - 09 Ιουλ 2026

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο λόγω τεχνικού προβλήματος

Reporter.gr Newsroom
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Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα (9/7) μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, έπειτα από τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο, ενώ ο χειριστής του είναι καλά στην υγεία του και δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής προσγείωσης.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η βλάβη ενδέχεται να σχετίζεται με απώλεια στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους, γεγονός που πιθανότατα δεν επέτρεψε την κανονική λειτουργία των σκελών προσγείωσης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η τεχνική αξιολόγηση του μαχητικού αναμένεται να καθορίσει την ακριβή αιτία του προβλήματος.

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