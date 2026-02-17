Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη
Ναυτιλία
12:02 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σοβαρές αναταράξεις στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Ιονίου έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, οδηγώντας σε σειρά ακυρώσεων ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Ειδικότερα, δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ζάκυνθος προς Κυλλήνη στις 09:45 και 14:00, καθώς και οι αναχωρήσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 11:45 και 16:15.

Παράλληλα, ακυρώθηκαν τα δρομολόγια των 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρος, όπως και το δρομολόγιο των 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη.

Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση παραμένει και η Ιθάκη, καθώς δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των 12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και των 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα τοπικά πρακτορεία ή να ενημερώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των εισιτηρίων για επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

