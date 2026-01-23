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ΑΑΔΕ: Νέα εφαρμογή για την υποβολή συμβάσεων δικηγόρων με πελάτες
Ειδήσεις
12:23 - 23 Ιαν 2026

ΑΑΔΕ: Νέα εφαρμογή για την υποβολή συμβάσεων δικηγόρων με πελάτες

Reporter.gr Newsroom
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Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή των συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ δικηγόρων/δικηγορικών εταιρειών και των πελατών/εντολέων τους. Η νέα εφαρμογή αφορά συμβάσεις στις οποίες η αμοιβή του δικηγόρου συμφωνείται σε ποσοστό επί του αντικειμένου της αναλαμβανόμενης υπόθεσης (παρ. 1 άρ. 8 ν. 1882/1990).

Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1008/2026), καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των εν λόγω συμβάσεων μέσω μιας απλοποιημένης και πλήρως ψηφιακής διαδικασίας, που διευκολύνει τους δικηγόρους στην έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την αξιοποίηση των δεδομένων.

Οι συγκεκριμένες συμβάσεις υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κατάρτισης και υπογραφής τους.

Ο χρήστης καταχωρεί τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, όπως:

  • την περιγραφή της,
  • την ημερομηνία υπογραφής,
  • το ποσοστό ή/και το ποσό της αμοιβής,
  • το πλήθος των αντισυμβαλλόμενων πελατών/εντολέων (o ΑΦΜ στην περίπτωση ενός και μόνο εντολέα),
  • τυχόν παρατηρήσεις,

και επισυνάπτει το αρχείο της υπογεγραμμένης σύμβασης.

Η υποβολή των συμβάσεων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Εργολαβικό Δικηγόρων» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Εργολαβικό Δικηγόρων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων / Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Εργολαβικό Δικηγόρων

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 13:08
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