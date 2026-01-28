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Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Τρεις κομβικές παρεμβάσεις για την κάρτα αναπηρίας
Ειδήσεις
12:53 - 28 Ιαν 2026

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Τρεις κομβικές παρεμβάσεις για την κάρτα αναπηρίας

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχώρησε σε 3 κομβικές αλλαγές για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της κάρτας αναπηρίας.

Οι παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται από το ΥΚΟΙΣΟ είναι οι εξής:

Αντικαταστάθηκε ο πάροχος διανομής των καρτών λόγω καθυστερήσεων στην παράδοσή τους. Κατά τη διαδικασία παράδοσης της κάρτας αναπηρίας από τα ΕΛΤΑ, καταγράφηκαν δυσλειτουργίες, όπως η μη ειδοποίηση των δικαιούχων αλλά και προβλήματα εξυπηρέτησης στα καταστήματα. Για αυτό το λόγο το Υπουργείο ήδη άλλαξε διανομέα.

Η προμήθεια από το Υπουργείο Οικογένειας έξι μηχανημάτων του ΟΑΣΑ για την ενεργοποίηση των καρτών πριν από την αποστολή τους στους δικαιούχους, ώστε να παραλαμβάνονται έτοιμες προς χρήση. Κατά την ενεργοποίηση της κάρτας αναπηρίας στα μηχανήματα του ΟΑΣΑ διαπιστώθηκαν τεχνικές δυσκολίες και για να επιλύσει το ζήτημα, το Υπουργείο ήδη τις προ-ενεργοποιεί.

Αυξήθηκε το προσωπικό της γραμμής υποστήριξης (helpdesk) με τη συμμετοχή και του 1555 στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Η αυξημένη ζήτηση υποστήριξης, σε συνδυασμό με τα ζητήματα εφαρμογής, δημιούργησε αυξημένο φόρτο στη γραμμή υποστήριξης (helpdesk) οπότε το Υπουργείο ήδη ανταποκρίθηκε με ενίσχυση του προσωπικού τηλεφωνικής υποστήριξης.

Για τα παραπάνω ζητήματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Κωνσταντίνου Μεγαρίτη με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ Γιάννη Μοσχολιό, όπου συζητήθηκε η καλύτερη εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας και ο τρόπος βελτίωσης της εξυπηρέτησης των δικαιούχων, με έμφαση στη συνεχή συνεργασία με τους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Η κάρτα αναπηρίας αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο διευκόλυνσης της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία. Ακούμε τις προτάσεις, τις αγωνίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και παρεμβαίνουμε άμεσα, ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους».

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