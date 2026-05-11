Μιχαηλίδου: 400 διαμερίσματα θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε σήμερα (11/5) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στέγαση, τη στήριξη της οικογένειας και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σχετικά με την κοινωνική αντιπαροχή, η υπουργός υπογράμμισε ότι οκτώ ακίνητα της ΔΥΠΑ περνούν πλέον στην αποκλειστική διαχείριση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών.

Ειδικότερα, τα εν λόγω ακίνητα βρίσκονται στην Παιανία, τη Λάρισα, τον Πύργο και την Καλαμάτα, ενώ η δημοπράτησή τους προγραμματίζεται για το 2026. Από την αξιοποίησή τους αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 400 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα υπόλοιπα με όρους αγοράς.

Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε την κοινωνική αντιπαροχή ως βασικό εργαλείο της νέας στεγαστικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι μέσω αυτής αξιοποιείται δημόσια περιουσία που παρέμενε ανενεργή επί χρόνια, ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονες κατοικίες και να προσφέρει ουσιαστική στεγαστική υποστήριξη σε πολίτες με αυξημένες ανάγκες.

Παράλληλα, συνέδεσε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρώην Στρατόπεδο Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπεται η κατασκευή 1.034 κοινωνικών κατοικιών. Το έργο αυτό εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο για τη δημιουργία περισσότερων από 2.300 κοινωνικών κατοικιών συνολικά.

Μεγάλη η ανταπόκριση για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», η υπουργός σημείωσε ότι η ανταπόκριση των πολιτών υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων έχουν ήδη κατατεθεί περίπου 10.000 αιτήσεις για εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών, ενώ 2.000 άτομα έχουν ολοκληρώσει το τρίωρο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και επιτρέπει τη συμμετοχή όχι μόνο επαγγελματιών φροντιστών, αλλά και προσώπων από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως παππούδων και γιαγιάδων, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανοίξει και το σχετικό Μητρώο για τις μητέρες, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αντιστοίχισης οικογενειών με επιμελητές και επιμελήτριες.

Όπως διευκρίνισε, όλη η διαδικασία θα πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω του Μητρώου Επιμελητών, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων περιλαμβάνονται η πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, πιστοποιητικά υγείας και ποινικού μητρώου, ενώ για όσους δε διαθέτουν σχετική επαγγελματική ειδικότητα προβλέπεται δωρεάν διαδικτυακή βασική κατάρτιση. Για την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες έχει ήδη προγραμματιστεί συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑΒ.

Τέλος, παρουσιάζοντας τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ, η κ. Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου 2026. Τα προγράμματα απευθύνονται σε συνολικά 32.000 δικαιούχους και περιλαμβάνουν παροχές κοινωνικού τουρισμού, ιαματικού τουρισμού και παιδικών κατασκηνώσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται ηλεκτρονικά και αφορά 1.200 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Κλείνοντας, τόνισε ότι βασικός στόχος του υπουργείου είναι οι κοινωνικές παροχές να φτάνουν στους πολίτες με ταχύτερο, πιο διαφανή και πιο δίκαιο τρόπο.

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