Κρεμλίνο: Παράνομες οι κυρώσεις των ΗΠΑ στη Lukoil - Κανένας σχολιασμός για την συμφωνία με Carlyle

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την Πέμπτη 29/1 παράνομες και απαράδεκτες τις αμερικανικές κυρώσεις που ανάγκασαν τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil να διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία της Lukoil με την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle Group.

«Γνωρίζετε ότι θεωρούμε τις κυρώσεις παράνομες και απαράδεκτες. Αυτή είναι η θέση μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το Reuters, ενώ όσον αφορά την συμφωνία με την αμερικανική Carlyle, πρόσθεσε ότι «πρόκειται για εταιρικές συμφωνίες, τις οποίες δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να προστατεύονται και να γίνονται σεβαστά τα συμφέροντα της ρωσικής εταιρείας».

Η Lukoil, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει διεθνή περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 22 δισ. δολαρίων στην Carlyle Group, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της συναλλαγής από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συμφωνία δεν είναι αποκλειστική και εξαρτάται από την εξασφάλιση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της άδειας από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση της Lukoil να διαθέσει τα ξένα περιουσιακά της στοιχεία έρχεται μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσινγκτον, οι οποίες αφορούν επίσης τη Rosneft, τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου της Ρωσίας. Οι κυρώσεις, που θεσπίστηκαν τον Οκτώβριο, στοχεύουν στη στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης να πιέσει τη Ρωσία για μια ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε μπλοκάρει δύο προηγούμενες προσπάθειες της Lukoil: αρχικά μια συμφωνία με τον ελβετικό όμιλο Gunvor τον Οκτώβριο και στη συνέχεια μια προτεινόμενη ανταλλαγή μετοχών που οργάνωσε η Xtellus Partners, πρώην αμερικανικό σκέλος της ρωσικής τράπεζας VTB, τον Δεκέμβριο. Η εταιρεία έλαβε προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου για την πώληση του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της.

Με τη νέα συμφωνία, η Lukoil επιχειρεί να συμμορφωθεί με τις κυρώσεις και να διασφαλίσει τη συνέχεια των διεθνών της δραστηριοτήτων, ενώ το Κρεμλίνο περιορίζεται σε δηλώσεις υπεράσπισης των συμφερόντων της ρωσικής εταιρείας.