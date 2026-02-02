Βιολάντα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (2/2) στο Σύνταγμα με τη συμμετοχή οργανώσεων και συλλογικοτήτων.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα, όπως «Όχι άλλες θυσίες στο βωμό των κερδών», τονίζοντας ότι ο θάνατος των πέντε γυναικών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά συνδέεται άμεσα με εργοδοτικές πρακτικές και την ελλιπή εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Στις ανακοινώσεις τους υποστήριξαν ότι το δυστύχημα ήταν αναμενόμενο, επισημαίνοντας πως εργαζόμενοι και εργαζόμενες είχαν καταγγείλει εδώ και καιρό έντονη οσμή διαρροής αερίου στον χώρο. Παράλληλα, στάθηκαν στο γεγονός ότι τη νύχτα του συμβάντος δώδεκα άτομα εργάζονταν στις 4 τα ξημερώματα, προκειμένου να τηρηθούν ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα παραγωγής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ότι τα θύματα ήταν γυναίκες, με τους διοργανωτές να σημειώνουν πως οι πέντε εργάτριες σήκωναν το βάρος τόσο της αμειβόμενης εργασίας όσο και της απλήρωτης οικιακής και μητρικής φροντίδας, εργαζόμενες σε νυχτερινές βάρδιες για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην για τις οικογένειές τους.

Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν να μη υπάρξει καμία απόπειρα συγκάλυψης της υπόθεσης, ζητώντας την απόδοση ευθυνών και την ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Όπως τόνισαν, μόνο μέσα στη φετινή χρονιά έχουν καταγραφεί 201 θάνατοι σε εργατικά δυστυχήματα. «Το μήνυμα που αφήνει αυτή η τραγωδία είναι πως ο αγώνας για αξιοπρεπή και ασφαλή εργασία είναι ζήτημα ζωής», ανέφεραν χαρακτηριστικά.