Μητσοτάκης: Δε χρειαζόμαστε τον Τραμπ για λύση στα ελληνοτουρκικά - Το δίλημμα των επόμενων εκλογών

Η Ελλάδα και η Τουρκία δεν χρειάζονται διαμεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο για το δίλημμα των επόμενων εκλογών είπε πως δεν είναι "Μητσοτάκης ή χάος", αλλά "Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος". Χαρακτήρισε δε εφικτό στόχο την αυτοδυναμία για τη ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση της χώρας με τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ. «Οι σχέσεις μας με το Κογκρέσο είναι διαχρονικά στενές, όπως και με τους υπόλοιπους φορείς εξουσίας στις ΗΠΑ», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, όπως προέκυψε από τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όσον αφορά δε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επικείμενη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν ενημέρωσε ότι η διεξαγωγή της θα πραγματοποιηθεί πριν τις 15 Φεβρουαρίου. «Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Τουρκία όσον αφορά το μεταναστευτικό, ενώ και οι τουρκικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου έχουν περιοριστεί», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα επανέλαβε ότι η μία και μοναδική διαφορά μας με την γείτονα είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

«Το γεγονός ότι μπορώ να επικοινωνώ απευθείας με τον Ερντογάν μόνο καλό είναι. Ωστόσο, όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δε χρειάζεται επιδιαιτητές για λύση στα ελληνοτουρκικά.

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Ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως η λύση της προσφυγής στη Χάγη είναι στην ατζέντα του αλλά όχι όσο υπάρχει το casus belli και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας από την Τουρκία.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, λέγοντας ότι πρόκειται για μια σχέση βάθους, που δεν πρέπει να την εξετάζουμε μόνο υπό το γεωπολιτικό, αλλά και το οικονομικό πρίσμα. Η σχέση αυτή δεν έχει επηρεάσει τα υπόλοιπα πολιτικά ανοίγματα που έχει κάνει η χώρα μας, όπως είπε.

Ολοκληρώνοντας τον τομέα των διεθνών σχέσεων, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση της χώρας σε ενεργειακό πόλο, τονίζοντας ότι η χώρα μας θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύει ενεργειακά τις χώρες μέχρι και τη Ρουμανία.

Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για την κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η κ. Κεφαλογιάννη για φωτογραφική τροπολογία στο ζήτημα της συνεπιμέλειας.

«Θα μπορούσα να ακούσω την κριτική αν η διάταξη ήταν εσφαλμένη. Η διάταξη όμως είναι σωστή. Διαχωρίζω τη χρήση της διάταξης, από τη διάταξη αυτή καθ’ εαυτή. Όταν κατέχουμε κάποιο πολιτικό αξίωμα πρέπει να μένουμε όχι μόνο στην ουσία, αλλά και στις εντυπώσεις», σχολίασε με νόημα ο πρωθυπουργός.

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Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε γενικότερα στη μάχη που έχει δώσει η κυβέρνηση με τη διαφθορά, λέγοντας ότι το 2030 –χρονιά ορόσημο για την Ελλάδα λόγω της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την ίδρυση του κράτους- ελπίζει η χώρα να έχει κλείσει όλους τους λογαριασμούς της με το πελατειακό κράτος.

Όσον αφορά δε συγκεκριμένα την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια χαμένη μάχη που δώσαμε με ένα προβληματικό σύστημα. Οι μάχες που δόθηκαν είναι πολλές και πολλές θα δοθούν ακόμα. Η απειλή της στάσης πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τέτοια που δε μας επέτρεπε να αγγίξουμε νωρίτερα το θέμα».

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Όσον αφορά τις επικείμενες εκλογές επανέλαβε ότι δε θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. «Εμείς είμαστε υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Εγώ καθιστώ σαφή τη δική μου προτίμηση, αλλά δε θα πειράξω τους κανόνες του παιχνιδιού».

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«Είναι λάθος να λέμε ότι το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή χάος. Έχω συγκεκριμένους αντιπάλους, όλους τους σέβομαι. Το δίλημμα αυτό πρέπει να το απαντήσουν όσοι δε θέλουν το Μητσοτάκη», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

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Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στους τρόπους που διεξάγεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση μέσω των social media. «Στο βάθος δεν είμαι πολιτικός της ατάκας, δεν είναι αυτό το χαρακτηριστικό μου».

Όσον αφορά την πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα, ο πρωθυπουργός δεν άνοιξε τα χαρτιά του, αλλά υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί ξανά η ΝΔ σε αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο ίδιος θα σεβαστεί τη λαϊκή ετυμηγορία.

Όσον αφορά τη ανάδυση αντισυστημικών φωνών, όπως του κόμματος Καρυστιανού και την επιρροή που μπορεί να έχουν στους πολίτες, τόνισε ότι απευθύνεται σε όλους, χωρίς να αφορίζει κανένα. «Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να μιλήσουμε και με θυμωμένους πολίτες».

Τέλος, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε επίσης την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα της οικονομίας, λέγοντας ότι ο μέσος μισθός έχει ξεπεράσει τα 1500 ευρώ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι και ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ.