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Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Skroutz - Συζήτηση καταγγελίας στις 18 Φεβρουαρίου
Ειδήσεις
21:25 - 02 Φεβ 2026

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Skroutz - Συζήτηση καταγγελίας στις 18 Φεβρουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Στις 18 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με αντικείμενο την εξέταση καταγγελίας που έχει κατατεθεί εις βάρος της εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου».

Η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα συνεδριάσεων της Επιτροπής για τον μήνα Φεβρουάριο.

Η καταγγελία αφορά φερόμενες παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και ειδικότερα του άρθρου 2 του νόμου 3959/2011, καθώς και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εν λόγω διατάξεις απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών, όπως η επιβολή περιοριστικών ή διακριτικών όρων στις συναλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να νοθεύουν τον ανταγωνισμό ή να έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναμένεται να εξετάσει τα στοιχεία και τα δεδομένα της υπόθεσης στο πλαίσιο των θεσμικών της αρμοδιοτήτων, προκειμένου να αξιολογήσει αν συντρέχουν παραβάσεις της νομοθεσίας.

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