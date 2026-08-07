Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Η κατακόρυφη αύξηση των κρατήσεων (detentions) πλοίων με σημαία Παναμά στα κινεζικά λιμάνια εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχολούν σήμερα τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, αλλά αναδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Ο Παναμάς εξακολουθεί να διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό νηολόγιο διεθνώς, με περίπου 8.500 πλοία να φέρουν τη σημαία του, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου. Η σημαία του Παναμά αποτελεί διαχρονικά την πρώτη επιλογή χιλιάδων πλοιοκτητών, χάρη στο καθεστώς του ανοικτού νηολογίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε αναταραχή γύρω από αυτήν υπόθεση με διεθνείς προεκτάσεις.

Το πρόβλημα άρχισε να γίνεται εμφανές στις αρχές του 2026, όταν οι κινεζικές λιμενικές αρχές άρχισαν να εφαρμόζουν αισθητά αυστηρότερους ελέγχους στα πλοία με σημαία Παναμά που κατέπλεαν σε κινεζικά λιμάνια.

Τα στοιχεία του Tokyo MoU και της αγοράς δείχνουν ότι οι κρατήσεις αυξήθηκαν από 23 τον Ιανουάριο σε 93 τον Μάρτιο, ενώ τον Απρίλιο ανήλθαν σε περίπου 136 και κορυφώθηκαν τον Μάιο, όταν καταγράφηκαν περίπου 140 έως 146 κρατήσεις.

Από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο οι κινεζικές αρχές πραγματοποίησαν 431 κρατήσεις παναμαϊκών πλοίων, δηλαδή περισσότερες από τέσσερις φορές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σε επίπεδο επταμήνου, οι κρατήσεις πλησίασαν τις 500, αριθμός χωρίς προηγούμενο για το νηολόγιο του Παναμά.

Η χρονική σύμπτωση με τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από τη Διώρυγα του Παναμά προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Η ένταση στις σχέσεις Πεκίνου και Παναμά κλιμακώθηκε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Παναμά να ακυρώσει τις συμβάσεις παραχώρησης των λιμένων Balboa και Cristobal, τους οποίους διαχειριζόταν η εταιρεία CK Hutchison με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Η απόφαση ελήφθη σε μια περίοδο έντονων αμερικανικών πιέσεων προς τον Παναμά για τον περιορισμό της κινεζικής παρουσίας γύρω από τη Διώρυγα, γεγονός που οδήγησε αρκετούς αναλυτές να συνδέσουν τους αυξημένους ελέγχους με τη διπλωματική αντιπαράθεση που ακολούθησε.

Η κυβέρνηση του Παναμά υποστηρίζει ότι οι κρατήσεις ήταν δυσανάλογες και δεν μπορούν να εξηγηθούν αποκλειστικά από τεχνικά ή επιχειρησιακά κριτήρια. Για τον λόγο αυτό απέστειλε αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου στο Πεκίνο, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κρίσης και την προστασία της ανταγωνιστικότητας του παναμαϊκού νηολογίου.

Από την άλλη πλευρά, το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί πολιτικών αντιποίνων, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο του Port State Control και ότι τα πλοία με σημαία Παναμά εμφανίζουν δυσανάλογα υψηλό ποσοστό σοβαρών ατυχημάτων και τεχνικών ελλείψεων σε σχέση με άλλες σημαίες που δραστηριοποιούνται στα κινεζικά λιμάνια.

Η Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά αντέδρασε άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς ελέγχου του νηολογίου. Η Αρχή υπενθυμίζει ότι έχει διαγράψει εκατοντάδες πλοία που δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας ή συνδέονταν με παραβιάσεις διεθνών κυρώσεων, εφαρμόζοντας πολιτική μηδενικής ανοχής σε θέματα συμμόρφωσης.

Παράλληλα, εξέδωσε ειδικές οδηγίες προς τους πλοιοκτήτες και τις διαχειρίστριες εταιρείες για την αποφυγή ελλείψεων που οδηγούν σε κρατήσεις κατά τους ελέγχους των κινεζικών αρχών.

Οι διπλωματικές επαφές φαίνεται ότι είχαν αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση του Παναμά, οι κρατήσεις μειώθηκαν αισθητά τον Ιούλιο, περιοριζόμενες στις 16, έναντι περίπου 140 τον Μάιο.