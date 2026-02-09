Κώτσηρας: Αυστηρότερο και ψηφιακό πλαίσιο για τις παραχωρήσεις αιγιαλών

Πιο αυστηρό και διαφανές γίνεται το καθεστώς παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, όπως τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, αναφερόμενος στον νόμο 5092/2024 για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Νάγιας Γρηγοράκου, για τις παραλίες Αγίας Θέκλας και Αμπελάκια στον δήμο Μονεμβασίας, ο υφυπουργός ανέφερε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας.

«Από φέτος όλες οι δημοπρασίες θα υλοποιούνται αποκλειστικά από τις κτηματικές υπηρεσίες», σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, ενημερώνοντας ότι έως την 31η Μαρτίου 2026 προβλέπεται η ολοκλήρωση περίπου 3.250 δημοπρασιών. Οι διακηρύξεις έχουν ήδη αναρτηθεί από την περασμένη Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στον αντίστοιχο ιστότοπο, μαζί με διαδραστικούς χάρτες και οδηγίες συμμετοχής.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι η διαδικασία καθίσταται πιο διαφανής και απλή, ενώ δίνεται δυνατότητα σε επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία να συμμετέχουν με σαφήνεια. Παράλληλα, η εφαρμογή «Mycoast» επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν αυθαίρετες καταπατήσεις ή παραβιάσεις των ακτών από επιχειρήσεις.

«Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόσβαση των πολιτών στους δημόσιους χώρους, το κράτος διαθέτει πλέον όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να διαπιστώνει, να καταγγέλλει και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις», κατέληξε ο κ. Κώτσηρας.