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Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις εμπορικές ΜμΕ
Επιχειρήσεις
10:58 - 12 Μάι 2026

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις εμπορικές ΜμΕ

Reporter.gr Newsroom
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Αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ με Επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Καφούνη συναντήθηκε τη Δευτέρα (11/5) με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Κώτσηρα, με αντικείμενο τη διαμόρφωση μιας φορολογικής πολιτικής με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, η οποία θα ενισχύει την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.      

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ, αρμόδιος για θέματα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, κ. Βασίλης Παγώνης, ο Γενικός Διευθυντής κ. Αντώνης Μέγγουλης, η Επιστημονική Διευθύντρια του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κα Βάλια Αρανίτου και ο οικονομολόγος του Ινστιτούτου, ειδικός επί φορολογικών θεμάτων, κ. Νίκος Γεωργοκώστας. Εκ μέρους του Υπουργείου, συμμετείχε ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Αθανάσιος Παναγιώτου.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε πως οι φορολογικές επιβαρύνσεις αποτελούν ανασχετικό παράγοντα επενδύσεων και ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενου λειτουργικού κόστους και ψηφιακής γραφειοκρατίας, επιβράδυνσης της κατανάλωσης και διαρκούς αβεβαιότητας και, μάλιστα, μετά από δύο συνεχόμενα έτη μειωμένου πραγματικού τζίρου για το σύνολο του εμπορίου. Ο κ. Καφούνης υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης αποτελεί βασική προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης, γι’ αυτό και η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης στο λιανικό εμπόριο αποτελεί την αιχμή των προτάσεων της ΕΣΕΕ, οι οποίες έχουν σαφή αναπτυξιακή διάσταση. Προτεραιότητες είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, η κατάργηση ή δραστική περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με ευνοϊκότερους όρους και σε 120 αντί για 72 δόσεις, καθώς και ο εξορθολογισμός των προστίμων. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη μείωσης του παράβολου για τις μικρές επιχειρήσεις στο νέο θεσμό Φορολογικών Δεσμευτικών Απαντήσεων, καθώς και κατάργησης του ειδικού φόρου πολυτελείας 10% στα κοσμήματα και τεχνουργήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ επέδωσε στον Υφυπουργό την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου που αναδεικνύει τις προκλήσεις για το ελληνικό εμπόριο, καθώς και το κείμενο της Εθνικής Παρέμβασης της ΕΣΕΕ με θέμα: «Αποκατάσταση ΤΩΡΑ της φορολογικής δικαιοσύνης με ρητή εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση», πρωτοβουλία που αποφασίστηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια των Προέδρων των Εμπορικών Συλλόγων της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός σταθερού διαύλου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου και ΕΣΕΕ για κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής φορολογικών μεταρρυθμίσεων και ψηφιακής προσαρμογής των επιχειρήσεων. Οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου σημείωσαν ότι η απόφαση του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ για μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Β’ Φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ύστερα από σχετικό αίτημα της ΕΣΕΕ, ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης διαβούλευσης με την αγορά.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Κώτσηρας αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με στόχο τη διευκόλυνση της αγοράς, καθώς και στη ρύθμιση για τον εξορθολογισμό των προστίμων που επιβάλλονται για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου και ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ο κ. Κώτσηρας τόνισε τη σταθερή στόχευση της κυβέρνησης για μείωση των φορολογικών βαρών και βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων. Τέλος, επισήμανε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιδιώκει τον εποικοδομητικό διάλογο με τους εκπροσώπους της αγοράς και εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης προτάσεων που κατατίθενται.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Η ανάπτυξη χωρίς φορολογική δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Στη συνάντηση που είχαμε σε κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Κώτσηρα, μου δόθηκε η δυνατότητα να επισημάνω ότι η Πολιτεία και η φορολογική διοίκηση, με τα φορολογικά έσοδα να υπεραποδίδουν και με τους δημοσιονομικούς δείκτες σε θετική τροχιά, έχοντας παράλληλα πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στην ψηφιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, είναι αναγκαίο να προσδώσουν στις φορολογικές παρεμβάσεις των επόμενων ετών ισχυρότερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, με ουσιαστικές ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στήριξη του εμπορίου πρέπει να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα της αναπτυξιακής και της φορολογικής πολιτικής».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 11:56
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