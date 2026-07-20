ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις
Ειδήσεις
12:00 - 20 Ιουλ 2026

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τα ηλεκτρικά πατίνια προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και κυρίως την προστασία των ανηλίκων. Οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες τίθενται προς ψήφιση, προβλέπουν μεταξύ άλλων την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των οχημάτων, αλλά και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις.

Τις βασικές αλλαγές παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε στις παρεμβάσεις αυτές μετά την καταγραφή αυξημένων ποσοστών ατυχημάτων, αλλά και σοβαρών τραυματισμών, σε χρήστες μικρότερων ηλικιών.

«Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη, γιατί είχαμε δει βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά και ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να περιμένει», τόνισε, εξηγώντας ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk396ajbazap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παρεμβάσεις:

  1. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών.
  2. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες.
  3. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
  4. Απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να ενοικιάζουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, δημιουργείται ειδικό μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την καλύτερη καταγραφή των οχημάτων και την ευκολότερη ταυτοποίηση τόσο του κατόχου όσο και του χρήστη.

«Η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει»

Ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε ότι, παρότι βρίσκονται σε εξέλιξη ευρύτερες παρεμβάσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει άμεσα στις αλλαγές για τα ηλεκτρικά πατίνια.

«Έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και άλλες παρεμβάσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όμως προτεραιοποιήσαμε τώρα αυτές τις διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί κρίναμε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει άλλο», σημείωσε.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι το νέο αυστηρότερο πλαίσιο να εφαρμοστεί μέσα στο καλοκαίρι.

Οι υποχρεώσεις των χρηστών

Ο κ. Κώτσηρας υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές υποχρεώσεις για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, όπως η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ πλέον προστίθεται και η υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης.

«Οι προϋποθέσεις θα είναι κοινές για όλους: κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, όπου προβλέπεται. Από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας, σημειώνοντας ότι θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και οι κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου η χρήση τους απαγορεύεται.

Οι νέες ρυθμίσεις εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με τον κ. Κώτσηρα να επισημαίνει ότι ο συνδυασμός αυστηρότερων κανόνων και εντατικότερων ελέγχων έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

Μαρκόπουλος: Θα ματώσουμε τη φανέλα για τη φορολογική πολιτική και τη στήριξη της κοινωνίας
Οικονομία

Μαρκόπουλος: Θα ματώσουμε τη φανέλα για τη φορολογική πολιτική και τη στήριξη της κοινωνίας

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών
Πολιτική

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 12:49

Elxis - At Home in Greece: Η Κρήτη πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών

Πολιτική
20/07/2026 - 12:44

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και χωρίς εξαρτήσεις

Οικονομία
20/07/2026 - 12:38

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α τρίμηνο & αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
20/07/2026 - 11:35

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:28

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:20

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:19

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 11:14

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:06

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:01

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:58

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 10:45

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:42

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 10:34

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:24

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Οικονομία
20/07/2026 - 10:20

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 10:12

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

Οικονομία
20/07/2026 - 10:10

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:56

«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:45

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ