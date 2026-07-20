Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Σε ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τα ηλεκτρικά πατίνια προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και κυρίως την προστασία των ανηλίκων. Οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες τίθενται προς ψήφιση, προβλέπουν μεταξύ άλλων την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των οχημάτων, αλλά και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις.

Τις βασικές αλλαγές παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε στις παρεμβάσεις αυτές μετά την καταγραφή αυξημένων ποσοστών ατυχημάτων, αλλά και σοβαρών τραυματισμών, σε χρήστες μικρότερων ηλικιών.

«Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη, γιατί είχαμε δει βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά και ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να περιμένει», τόνισε, εξηγώντας ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Οι τέσσερις βασικές αλλαγές

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παρεμβάσεις:

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να ενοικιάζουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, δημιουργείται ειδικό μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την καλύτερη καταγραφή των οχημάτων και την ευκολότερη ταυτοποίηση τόσο του κατόχου όσο και του χρήστη.

«Η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει»

Ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε ότι, παρότι βρίσκονται σε εξέλιξη ευρύτερες παρεμβάσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει άμεσα στις αλλαγές για τα ηλεκτρικά πατίνια.

«Έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και άλλες παρεμβάσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όμως προτεραιοποιήσαμε τώρα αυτές τις διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί κρίναμε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει άλλο», σημείωσε.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι το νέο αυστηρότερο πλαίσιο να εφαρμοστεί μέσα στο καλοκαίρι.

Οι υποχρεώσεις των χρηστών

Ο κ. Κώτσηρας υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές υποχρεώσεις για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, όπως η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ πλέον προστίθεται και η υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης.

«Οι προϋποθέσεις θα είναι κοινές για όλους: κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, όπου προβλέπεται. Από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας, σημειώνοντας ότι θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και οι κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου η χρήση τους απαγορεύεται.

Οι νέες ρυθμίσεις εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με τον κ. Κώτσηρα να επισημαίνει ότι ο συνδυασμός αυστηρότερων κανόνων και εντατικότερων ελέγχων έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.