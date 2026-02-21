ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ροδόπη: Κατάρρευση πατώματος σε ταβέρνα – Εννέα τραυματίες, δύο συλλήψεις
Ειδήσεις
19:27 - 21 Φεβ 2026

Ροδόπη: Κατάρρευση πατώματος σε ταβέρνα – Εννέα τραυματίες, δύο συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε ταβέρνα στη Ροδόπη, όταν τμήμα του δαπέδου υποχώρησε αιφνιδίως, με αποτέλεσμα θαμώνες από τέσσερα τραπέζια να πέσουν στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Έξι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ ακόμη τρία άτομα μετέβησαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα με ιδιωτικό όχημα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα fonirodopis.gr, ένας 69χρονος που υπέστη κάταγμα στα πλευρά και μία 61χρονη θα παραμείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι τραυματίες, αφού έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες, αποχώρησαν.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ηλικίας 28 και 35 ετών, με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο
Ειδήσεις

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Νέα εστία ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Ροδόπη μετά από δύο μήνες
Ειδήσεις

Νέα εστία ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Ροδόπη μετά από δύο μήνες

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς
Ειδήσεις

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

ΑΠΘ: Επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές των ΕΑΑΚ – Επτά τραυματίες και προσαγωγές
Ειδήσεις

ΑΠΘ: Επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές των ΕΑΑΚ – Επτά τραυματίες και προσαγωγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

Βήμα της ΕΕ προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ της ενοποίησης οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

Σχόλια Αγοράς
29/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:42

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 17:35

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Ναυτιλία
29/05/2026 - 17:34

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/05/2026 - 17:32

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:21

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:18

ΥΠΕΘΟ: Η υλοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ενοχλεί όσους είχαν ποντάρει στην αποτυχία του

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:03

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:00

Φωτιά σε δασική περιοχή του Πόρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ