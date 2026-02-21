Ροδόπη: Κατάρρευση πατώματος σε ταβέρνα – Εννέα τραυματίες, δύο συλλήψεις

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε ταβέρνα στη Ροδόπη, όταν τμήμα του δαπέδου υποχώρησε αιφνιδίως, με αποτέλεσμα θαμώνες από τέσσερα τραπέζια να πέσουν στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Έξι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ ακόμη τρία άτομα μετέβησαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα με ιδιωτικό όχημα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα fonirodopis.gr, ένας 69χρονος που υπέστη κάταγμα στα πλευρά και μία 61χρονη θα παραμείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι τραυματίες, αφού έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες, αποχώρησαν.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ηλικίας 28 και 35 ετών, με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.