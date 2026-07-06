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Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι
Ειδήσεις
11:59 - 06 Ιουλ 2026

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 16 στρατιώτες που ανήκαν στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 22 τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση των ανταρτών Χούθι νότια της Χοντάιντα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλέστηκε το AFP.  

Τα θύματα υπηρετούσαν στις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζονται από τον στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Σφοδρές συγκρούσεις στην περιοχή Χάις

Σύμφωνα με αξιωματικό του κυβερνητικού στρατού, οι μάχες ξέσπασαν στην περιοχή Χάις το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκαν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Όπως ανέφερε, οι Χούθι κατάφεραν αρχικά να θέσουν υπό τον έλεγχό τους ορισμένες θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων, όμως στη συνέχεια αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μετά από αντεπίθεση.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό ως τη φονικότερη επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι Χούθι στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των απωλειών προκλήθηκε από πυρά ελεύθερων σκοπευτών. Παράλληλα, οι αντάρτες έκαναν χρήση drones και όλμων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Δεύτερος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι και οι Χούθι είχαν απώλειες στις πολύωρες συγκρούσεις, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Ένοπλη σύγκρουση από το 2014

Οι Χούθι, που διατηρούν τη στήριξη του Ιράν, βρίσκονται σε πόλεμο με τις κυβερνητικές δυνάμεις από το 2014. Από το 2015 έχουν εδραιώσει τον έλεγχό τους στο μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, καθώς και της στρατηγικής πόλης Χοντάιντα στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η πολυετής σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει σε μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις διεθνώς. Παρότι μετά την εκεχειρία του 2022, που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ, οι εχθροπραξίες έχουν περιοριστεί, η κατάσταση στη χώρα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια.

Προειδοποιήσεις προς τη Σαουδική Αραβία

Την Παρασκευή οι Χούθι προειδοποίησαν ότι θα πλήξουν αεροδρόμια και άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία σε περίπτωση που το βασίλειο εξαπολύσει επίθεση εναντίον τους.

Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι το Ριάντ παραβίασε τον εναέριο χώρο που ελέγχουν και επιχείρησε να αποτρέψει την προσγείωση ιρανικού επιβατικού αεροσκάφους.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε ότι θα ανταποδώσει με «ισχύ άνευ προηγουμένου» σε οποιαδήποτε ενέργεια των Χούθι εναντίον της.

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