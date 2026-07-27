Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι γαλλικές Αρχές, έπειτα από επίθεση με μαχαίρια που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/7) στο βόρειο Παρίσι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών γυναικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά, η επίθεση εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 τοπική ώρα στην περιοχή Porte de Clichy, βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι τρεις τραυματίες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, δύο από τις γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Η μία έφερε τραύμα στην πλάτη και η άλλη στην κοιλιακή χώρα.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη άμεσα χάρη στην επέμβαση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα του συλληφθέντα ούτε έχουν διευκρινίσει τα κίνητρά του. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, ο άνδρας προέβη σε «ασυνάρτητες δηλώσεις» μετά τη σύλληψή του, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια της επίθεσης, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9bl521z095?integrationId=eexbs1jkg0kofln}