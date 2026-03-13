ΕΕΚΕ για καταγγελίες καταναλωτών 2025: «Πρωταθλητής» ο τραπεζικός τομέας

Σύμφωνα με την αποτύπωση των στοιχείων, οι καταναλωτές αναφέρουν μεταξύ άλλων περιστατικά όπως δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ακυρώσεις τουριστικών κρατήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων.
Όπως επισημαίνει η Ένωση, από το σύνολο των καταγγελιών που διαχειρίστηκε το 2025, ο τραπεζικός τομέας συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό παραπόνων, φτάνοντας το 59,27%, γεγονός που τον καθιστά τον πιο προβληματικό κλάδο για τους καταναλωτές.
Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι καταγγελίες που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες με ποσοστό 17,45%, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με 6,55%.
Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι καταγγελίες που σχετίζονται με τον τουρισμό, οι οποίες ανέρχονται στο 4,73%, καθώς και ο τομέας των τηλεπικοινωνιών με ποσοστό 4,36%.
Μικρότερα ποσοστά καταγράφονται σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως τα ακίνητα (1,45%), τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (από 1,09% αντίστοιχα), ενώ στο τέλος της λίστας βρίσκονται τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης με ποσοστό 0,37%.