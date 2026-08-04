DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις και τη διεθνή αβεβαιότητα, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, διατηρώντας ισχυρά θεμελιώδη πιστωτικά μεγέθη, όπως αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2026, με στήριξη από την κερδοφορία, τη σταθερή ποιότητα ενεργητικού, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τις εύρωστες θέσεις χρηματοδότησης και κεφαλαίων.

Τα παραπάνω επισημαίνει η DBRS σε σχετική της ανάλυση, σημειώνοντας πως τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν τη δυνατότητα απορρόφησης ενδεχόμενων μελλοντικών κραδασμών.

Ο οίκος σημειώνει ότι στο α’ εξάμηνο, οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν συνολικά καθαρά κέρδη 2,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα έκτακτα στοιχεία, η ενίσχυση της κερδοφορίας ανέρχεται στο 11%, ενώ η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε περίπου στο 12%, επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Το νέο μείγμα εσόδων φέρνει πιο κοντά το ευρωπαϊκό μοντέλο

Η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι η ενίσχυση των εσόδων των ελληνικών τραπεζών δεν προέρχεται πλέον αποκλειστικά από τα καθαρά έσοδα από τόκους. Αντιθέτως, αυξάνεται σταδιακά η συμμετοχή των προμηθειών που προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η διαχείριση κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι συναλλαγές και οι εργασίες επενδυτικής τραπεζικής.

Τα συνολικά έσοδα κατέγραψαν άνοδο 5%, ενώ τα βασικά επαναλαμβανόμενα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8%. Την ίδια στιγμή, οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 20%, διαμορφώνοντας πλέον περίπου το 23% των συνολικών εσόδων, από 20% ένα χρόνο νωρίτερα. Όπως αναφέρει ο οίκος, η μεταβολή αυτή μειώνει σταδιακά την εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την πορεία των επιτοκίων και τις ευθυγραμμίζει περισσότερο με το μοντέλο λειτουργίας των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων.

Παρά την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, η οποία συνδέεται με εξαγορές, επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και υψηλότερο κόστος προσωπικού, ο μέσος δείκτης κόστους προς έσοδα διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επίπεδο του 36%.

Βελτιώνεται η ποιότητα ενεργητικού, χαμηλότερο το κόστος κινδύνου

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική ενίσχυση της ποιότητας του πιστωτικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Οι προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις υποχώρησαν κατά 24% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το μέσο κόστος πιστωτικού κινδύνου περιορίστηκε στις 44 μονάδες βάσης.

Παρά τη βελτίωση αυτή, η Morningstar DBRS σημειώνει ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να ακολουθούν προσεκτική πολιτική στις προβλέψεις τους, συνυπολογίζοντας τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τις πιθανές επιβαρύνσεις από τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς και τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις που σχετίζονται με τον νόμο Κατσέλη.

Ακόμη και μετά τις πρόσθετες προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί, τα επίπεδα κάλυψης παραμένουν ισχυρά. Ο οίκος εκτιμά ότι, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για νέες προβλέψεις το επόμενο διάστημα, η υψηλή λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών θα είναι σε θέση να απορροφήσει το σχετικό κόστος.

Ανεβάζει ταχύτητα η πιστωτική επέκταση

Η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να καταγράφουν έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη.

Τα επιχειρηματικά δάνεια ενισχύθηκαν περίπου κατά 11% σε ετήσια βάση έως τον Ιούνιο, ρυθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς παραμένει έντονη η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και έργων που εντάσσονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα, η στεγαστική πίστη εμφανίζει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, αν και η άνοδός της παραμένει πιο συγκρατημένη, καθώς η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη μακρά περίοδο απομόχλευσης που ακολούθησε την ελληνική οικονομική κρίση.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διατηρήθηκε στο 2,6%, επιβεβαιώνοντας ότι η σημαντική διαδικασία εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών των προηγούμενων ετών έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

Την ίδια στιγμή, η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών παραμένει ισχυρή. Παρότι οι δείκτες CET1 παρουσίασαν μικρή υποχώρηση λόγω της επιτάχυνσης της πιστωτικής επέκτασης, των εξαγορών και των αυξημένων επιστροφών κεφαλαίου προς τους μετόχους, οι τράπεζες εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικό κεφαλαιακό «μαξιλάρι» πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια. Επιπλέον, συνεχίζεται η ποιοτική αναβάθμιση των κεφαλαίων τους, καθώς περιορίζεται σταδιακά η συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs) στη συνολική κεφαλαιακή τους βάση.

Η Morningstar DBRS εκτιμά ότι, παρά τις αβεβαιότητες που διαμορφώνει το διεθνές περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Αυτό, σύμφωνα με τον οίκο, τις καθιστά περισσότερο ανθεκτικές απέναντι σε ενδεχόμενες εξωτερικές πιέσεις, ενώ παράλληλα διατηρείται η δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη.