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Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Αντώνης Κούρτης
Ειδήσεις
22:08 - 14 Μαρ 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Αντώνης Κούρτης

Reporter.gr Newsroom
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Έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 92 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Αντώνης Κούρτης, μια προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία της Θεσσαλονίκη αλλά και στη δημόσια ζωή της χώρας.

Στη διάρκεια της πορείας του διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Γεννήθηκε στη Larisa τον Φεβρουάριο του 1934 και τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από τις δυσκολίες της Γερμανική Κατοχή της Ελλάδας. Ο πατέρας του συνελήφθη το 1941 και μεταφέρθηκε αρχικά στις Φυλακές Αβέρωφ και στη συνέχεια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία. Ο ίδιος μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή ως δικηγόρος.

Η ενασχόλησή του με τη δημοσιογραφία άρχισε το 1961, όταν εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος Λαός» και «Δράση». Αργότερα εντάχθηκε στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», όπου διετέλεσε για χρόνια διευθυντής, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της κυκλοφορίας της. Στην πορεία αυτή συνεργάστηκε στενά με τον εκδότη Ioannis Vellidis, ενώ ο ίδιος αφηγούνταν συχνά στους νεότερους δημοσιογράφους τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσαν για να παρακάμπτουν τη λογοκρισία της δικτατορίας και να δημοσιεύονται ειδήσεις.

Κατά την περίοδο της Δικτατορία των Συνταγματαρχών εργάστηκε επίσης ως ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου καθώς και της ελληνικής εκπομπής της Σουηδικής Ραδιοφωνίας.

Το 1985 ανέλαβε καθήκοντα γενικού γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και έναν χρόνο αργότερα, το 1986, ορίστηκε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην περίοδο αυτή έγινε ιδιαίτερα γνωστός, πέρα από τις σχέσεις που ανέπτυξε με τους δημοσιογράφους, και για τη χαρακτηριστική φράση «άλλη ερώτηση», την οποία χρησιμοποιούσε συχνά για να αποφεύγει δύσκολες ερωτήσεις.

Αργότερα τοποθετήθηκε πρόεδρος της Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτελώντας τον μακροβιότερο πρόεδρο του θεσμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ολοκληρώθηκε το εκθεσιακό κέντρο στο Μαρούσι στην Αθήνα. Για τη συμβολή του, η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo τον τίμησε με ειδική πλακέτα, ενώ το όνομά του δόθηκε σε αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης».

Το 1995 ανέλαβε την ευθύνη της εβδομαδιαίας έκδοσης «Βόρεια Ελλάδα» της εφημερίδας Η Καθημερινή, ενώ από το 2000 έως το 2007 είχε τη διεύθυνση των εφημερίδων της Θεσσαλονίκης «Αγγελιοφόρος» και «Αγγελιοφόρος της Κυριακής».

Παράλληλα, διετέλεσε πρόεδρος της Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης για οκτώ χρόνια, ενώ για τη συνολική προσφορά του στη δημοσιογραφία τιμήθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΜΘ.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/03/2026 - 00:10
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