ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,2% στα θανατηφόρα τροχαία ή με τραυματίες το 2024

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση στα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από μεγαλύτερο αριθμό νεκρών, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους βαριά τραυματίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά τη διάρκεια του έτους συνέβησαν συνολικά 11.000 οδικά τροχαία ατυχήματα σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα θανάτους ή τραυματισμούς, σημειώνοντας άνοδο 4,2% σε σχέση με το 2023, όταν είχαν καταγραφεί 10.553 ατυχήματα. Ο συνολικός αριθμός των παθόντων αυξήθηκε κατά 4,3% (14.035 άτομα το 2024 έναντι 13.461 το 2023).

Αναλυτικά, οι 664 από τους παθόντες ήταν νεκροί, 568 βαριά τραυματίες και 12.803 ελαφρά τραυματίες, σε σύγκριση με 646 νεκρούς, 659 βαριά τραυματίες και 12.156 ελαφρά τραυματίες το 2023, καταγράφοντας αύξηση 2,8% στους θανάτους, μείωση 13,8% στους βαριά τραυματίες και άνοδο 5,3% στους ελαφρά τραυματίες.

Από τους 664 νεκρούς, το 74% ήταν οδηγοί, το 13,7% επιβάτες και το 12,3% πεζοί, με το ποσοστό ανδρών να φτάνει το 84,6% και των γυναικών το 15,4%.

Κατά ηλικιακές ομάδες, οι θάνατοι κατανέμονται ως εξής: 0-24 ετών 16,7%, 25-49 ετών 32,5%, 50-64 ετών 21,4% και άνω των 65 ετών 27,6%. Στους οδηγούς, η πλειοψηφία των θανάτων (37,5%) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών, στους επιβάτες το 41,8% ήταν 0-24 ετών και στους πεζούς το 62,2% άνω των 65 ετών.

Όσον αφορά το μέσο μεταφοράς και τον τύπο περιοχής, στις κατοικημένες περιοχές το 23,1% των νεκρών επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα και το 50,9% σε δίτροχα. Σε μη κατοικημένες περιοχές τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 44,5% για επιβατικά και 37,2% για δίτροχα, ενώ στους αυτοκινητόδρομους το 57,4% των θανάτων αφορούσε επιβατικά οχήματα και το 29,8% δίτροχα.

Διαβάστε ΕΔΩ το report της ΕΛΣΤΑΤ