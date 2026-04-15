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Ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του
Ειδήσεις
14:17 - 15 Απρ 2026

Ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του

Reporter.gr Newsroom
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Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ συμμετείχε σε πρωινή σύσκεψη.

Στον Ευαγγελισμό ο κ. Μυλωνάκης έκανε αξονική τομογραφία και διαπιστώθηκε πως έχει ανεύρυσμα. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται "σοβαρή" και οι γιατροί δίνουν μάχη για να διαφύγει ο υφυπουργός τον κίνδυνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtl7q1c7ad5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι 53 ετών και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες διασωληνώθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς έχει προκληθεί εγκεφαλική αιμορραγία. Σημειώνεται ότι λίγο πριν είχε εισαχθεί στο χειρουργείο, προκειμένου οι γιατροί να εμβολίσουν το ανεύρυσμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtl6ydey25d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtlgzbzg1bl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Ως «σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη» κρίνεται η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Στις 14.00 το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4) εξέδωσαν το ακόλουθο ανακοινωθέν:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtom0kygnkx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 14:22
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