Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση για ειλεό

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Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ειλεό στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (18/04).

Σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, εισήχθη την Παρασκευή (17/04) λόγω έντονου κοιλιακού πόνου και υποβλήθηκε επιτυχώς σε λαπαροτομία. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή και η μετεγχειρητική της πορεία εξελίσσεται ομαλά.

Σύμφωνα με το σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν:

«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της».