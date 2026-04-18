Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση για ειλεό

Σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, εισήχθη την Παρασκευή (17/04) λόγω έντονου κοιλιακού πόνου και υποβλήθηκε επιτυχώς σε λαπαροτομία. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή και η μετεγχειρητική της πορεία εξελίσσεται ομαλά.
Σύμφωνα με το σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν:
«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της».