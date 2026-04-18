Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες 10-15 ημέρες για την υγεία του - Οι γιατροί μειώνουν σταδιακά τη φαρμακευτική καταστολή

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τις επόμενες 10 έως 15 ημέρες ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό έχει ξεκινήσει σταδιακή μείωση της φαρμακευτικής καταστολής, προκειμένου να επιχειρηθεί η αφύπνισή του και να αξιολογηθεί η αντίδραση του οργανισμού του.

Η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε θεωρείται, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, καθοριστικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Το τελευταίο διάστημα, τον υφυπουργό έχουν επισκεφθεί κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί και βουλευτές, ενώ η οικογένειά του βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhw3lns412g1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}