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Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταβεί σε κέντρο αποκατάστασης της Γερμανίας – Το ιατρικό ανακοινωθέν
Ειδήσεις
15:59 - 11 Μάι 2026

Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταβεί σε κέντρο αποκατάστασης της Γερμανίας – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Reporter.gr Newsroom
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Εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από σχεδόν έναν μήνα μάχης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε λόγω ρήξης ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Ο κ. Μυλωνάκης είχε υποβληθεί σε επείγουσα επέμβαση εμβολισμού, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί αποφάσισαν, μάλιστα, τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία και το στάδιο της αποθεραπείας του.

Το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει: «Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ "ο Ευαγγελισμός", καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Μάλιστα, λίγη ώρα αργότερα με ανάρτηση της η σύζυγος του, Τίνα Μεσσαροπούλου, αφού ευχαρίστησε το προσωπικό του Ευαγγελισμού και τον κόσμο που στάθηκε δίπλα τους όλο αυτό το διάστημα, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να μεταβούν σε κέντρο αποκατάστασης της Γερμανίας, εξειδικευμένο για τη δική του περίπτωση.

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 16:35
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