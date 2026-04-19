Αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Πρότυπα και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, καθώς και η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-27.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς και οι σύνδεσμοι για τη ζωντανή μετάδοσή της. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης πρόκειται να εκδώσει αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και για την απόδοση του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας – που χρησιμοποιείται για την επίλυση ισοβαθμιών σε Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία – θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Ακολουθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 η εξέταση (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η δοκιμασία δεξιοτήτων και γνώσεων για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Αντικείμενα εξέτασης

Οι μαθητές που διεκδικούν εισαγωγή στην Α’ τάξη Προτύπου ή/και Ωνασείου Γυμνασίου εξετάζονται σε δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στο Δημοτικό, με έμφαση στην κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και στα μαθηματικά. Στο μάθημα της Γλώσσας αξιολογείται η κατανόηση διαφόρων ειδών κειμένων και η χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, ενώ στα Μαθηματικά εξετάζεται η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων της καθημερινότητας και απλών αριθμητικών πράξεων.

Για την εισαγωγή στην Α’ Λυκείου Προτύπου ή/και Ωνασείου Λυκείου, οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στο Γυμνάσιο, τόσο στην κατανόηση κειμένων όσο και στα Μαθηματικά, όπου περιλαμβάνονται αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές και στατιστικές γνώσεις.

Οι υποψήφιοι για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια εξετάζονται επίσης σε Γλώσσα και Μαθηματικά, ενώ επιπλέον αξιολογούνται και στα Θρησκευτικά, με στόχο την αναγνώριση βασικών στοιχείων της ορθόδοξης πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής, με χρήση βοηθητικού υλικού όπως κείμενα και ασκήσεις. Αντίστοιχα, για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια εξετάζονται Γλώσσα, Μαθηματικά και Θρησκευτικά με έμφαση στην κατανόηση της θρησκευτικής παράδοσης.

Αριθμοί αιτήσεων

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, οι συνολικές αιτήσεις για το σχολικό έτος 2026-27 ανήλθαν στις 30.990, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις φτάνουν τις 7.374. Πιο συγκεκριμένα:

13.987 αιτήσεις για 1.809 θέσεις στα Πρότυπα Σχολεία

12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις στα Πειραματικά Σχολεία

3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

414 αιτήσεις για 513 θέσεις στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Σημειώνεται ότι τόσο οι αιτήσεις όσο και οι διαθέσιμες θέσεις εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς για το 2025-26 είχαν κατατεθεί 24.817 αιτήσεις για 6.455 θέσεις.

Πληροφορίες και υλικό προετοιμασίας

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://dedimos.minedu.gov.gr/eisagogi/proetoimasia-gia-tis-exetaseis/.

Επιπλέον, γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία μέσω των ιστοσελίδων https://depps.minedu.gov.gr/ και https://dedimos.minedu.gov.gr/, όπου παρέχονται οδηγίες, πληροφορίες για τα σχολεία ανά περιφέρεια και στοιχεία για τις προσφερόμενες θέσεις.