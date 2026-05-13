Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής – Πώς θα τα δείτε

Από τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, καθώς και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μπορούν να ενημερωθούν μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στις εξετάσεις συμμετείχαν συνολικά:

8.106 υποψήφιοι για 1.809 διαθέσιμες θέσεις στην Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου των Πρότυπων Σχολείων.

3.450 μαθητές και μαθήτριες για 1.786 θέσεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

345 υποψήφιοι για 513 θέσεις στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, η τελική σειρά κατάταξης των μαθητών καθορίζεται με βάση τον τυχαίο αριθμό που είχε αποδοθεί στον καθένα κατά την ειδική κλήρωση της 24ης Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στις σχολικές μονάδες επιτυχίας, οι γονείς μπορούν από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 να επικοινωνούν απευθείας με τα σχολεία ή να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ., καθώς και στις επίσημες σελίδες των σχολικών μονάδων επιτυχίας.