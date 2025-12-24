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Οκτώ νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027
Ειδήσεις
13:23 - 24 Δεκ 2025

Οκτώ νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027

Reporter.gr Newsroom
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Τη λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ( ΔΗΜ.Ω.Σ) που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026 – 2027 ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ειδικότερα, με απόφαση της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των ΔΗΜ.Ω.Σ., τη γνώμη του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του Ιδρύματος, ορίστηκαν οι 8 σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως ΔΗΜ.Ω.Σ. από το νέο σχολικό έτος και η μεταξύ τους σύνδεση, σύμφωνα με την Υ.Α. (167401/Δ6/23-12-2025):

Η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά: «Με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί.

Ένα σχολείο ανοιχτό σε ιδέες, που δεν συμβιβάζεται με τον μέσο όρο, αλλά θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε μαθητή και μαθήτρια.

Ένα σχολείο που εγγυάται ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, το κοινωνικό υπόβαθρο ή τις αφετηρίες κάθε παιδιού.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία – πάντα με συμπαραστάτη το Ίδρυμα Ωνάση – δεν είναι σχολεία-ελίτ, αλλά σχολεία που λειτουργούν ως οδοδείκτες προόδου και καινοτομίας για όλους: τον μαθητή που θέλει να εξελίξει τις δυνατότητές του, τον εκπαιδευτικό που ενισχύει την επάρκειά του, τον γονέα που αναζητά το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί του.

Είναι χώροι όπου το καινούριο δοκιμάζεται, αξιολογείται και διαχέεται σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσα από: σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, καινοτόμα προγράμματα σπουδών, νέες μεθόδους διδασκαλίας.

Με την επέκτασή τους σε πολλά σημεία της χώρας ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική συνοχή, γιατί στο υπουργείο Παιδείας πιστεύουμε σε ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και συμπεριληπτικό.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και τόλμη να επενδύουμε στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας και στο μέλλον της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ανισότητες, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης».

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