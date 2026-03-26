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Παράταση για αιτήσεις εισαγωγής στα Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία έως τις 30 Μαρτίου
Ειδήσεις
11:07 - 26 Μαρ 2026

Παράταση για αιτήσεις εισαγωγής στα Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία έως τις 30 Μαρτίου

Reporter.gr Newsroom
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Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία παρατάθηκε έως τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αρχικά, η προθεσμία έληγε σήμερα, Πέμπτη (26/3).       

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στις 16:00, για το σχολικό έτος 2026-2027. Η διαδικασία αφορά τα εξής σχολεία:

  • Πρότυπα Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια)
  • Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια)
  • Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια)
  • Πειραματικά Σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια)

Η υποβολή γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου, προσβάσιμης με κωδικούς TAXISNET του γονέα, κηδεμόνα ή άλλου υπεύθυνου ατόμου για τον/την μαθητή/τρια. Στην πλατφόρμα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες, απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία εισαγωγής.

Με την ίδια αίτηση, κάθε μαθητής/τρια μπορεί να είναι υποψήφιος/α:

  • Σε έως δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο Πρότυπα Λύκεια
  • Σε ένα Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή Λύκειο
  • Σε ένα Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο
  • Σε ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο

Σε περίπτωση που επιλεγούν ταυτόχρονα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια ή Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, απαιτείται υποχρεωτικά η δήλωση σειράς προτίμησης για τη φοίτηση. Από τις δηλωμένες σχολικές μονάδες επιλέγεται μόνο ένα Πρότυπο, Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Ημερομηνίες εξετάσεων και κλήρωσης:

  • Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026: Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία και απόδοση τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας για τα Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
  • Σάββατο, 25 Απριλίου 2026: Δοκιμασία δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Οι μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό ή το Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, τα μαθηματικά και, για τα Εκκλησιαστικά, επιπλέον θρησκευτικές έννοιες.
  • Κυριακή, 26 Απριλίου 2026: Δοκιμασία δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, όπου οι μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε γνώσεις και δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα και τα μαθηματικά.
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