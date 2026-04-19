ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας
Ειδήσεις
21:58 - 19 Απρ 2026

Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής (19/4), το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τραυματισμό αλλοδαπής γυναίκας σε δυσπρόσιτο σημείο στο φαράγγι του Βίκου, στην Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου Ιωαννίνων.  

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ, την 5η ΕΜΟΔΕ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και προχώρησαν στην ασφαλή ακινητοποίησή της, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά της.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία από το φαράγγι και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανέλαβε τη διακομιδή της για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη στον άμεσο συντονισμό των δυνάμεων και τη συνδυασμένη χρήση εναέριων και επίγειων μέσων σε ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύρος: Νεκρή με μαχαιριά στην πλάτη 41χρονη εργαζόμενη του ΕΚΑΒ – Συνελήφθη ζευγάρι
Ειδήσεις

Σύρος: Νεκρή με μαχαιριά στην πλάτη 41χρονη εργαζόμενη του ΕΚΑΒ – Συνελήφθη ζευγάρι

Έκρηξη σε βιοτεχνία στα Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας
Ειδήσεις

Έκρηξη σε βιοτεχνία στα Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής
Ειδήσεις

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο
Ειδήσεις

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

Πολιτική
25/07/2026 - 16:15

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο

Πολιτική
25/07/2026 - 15:59

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ