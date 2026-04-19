Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας

Κατά τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής (19/4), το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τραυματισμό αλλοδαπής γυναίκας σε δυσπρόσιτο σημείο στο φαράγγι του Βίκου, στην Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου Ιωαννίνων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ, την 5η ΕΜΟΔΕ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και προχώρησαν στην ασφαλή ακινητοποίησή της, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά της.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία από το φαράγγι και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανέλαβε τη διακομιδή της για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη στον άμεσο συντονισμό των δυνάμεων και τη συνδυασμένη χρήση εναέριων και επίγειων μέσων σε ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.