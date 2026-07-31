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Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα
Ειδήσεις
17:39 - 31 Ιουλ 2026

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου μεταφέρθηκε πριν από λίγο στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, μετά τη σύλληψή του από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών.  

Ο συλληφθείς παρουσιάστηκε ενώπιον της εισαγγελικής αρχής, η οποία καλείται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων ή αν θα του χορηγήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα ευρήματα της προανάκρισης

Η σύλληψη έγινε έπειτα από την έρευνα της ΔΑΕΕ για τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε σημείο όπου περνούν γραμμές ηλεκτροδότησης, κοντά στον επαρχιακό δρόμο.

Οι ανακριτικές αρχές αξιοποίησαν υλικό από κάμερες, καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, καθώς και το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, πανεπιστημιακού καθηγητή, ο οποίος είχε οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντοπίστηκε υπερφόρτωση σε καλώδιο του δικτύου ηλεκτροδότησης. Το καλώδιο φέρεται να υπέστη τήξη, γεγονός που εκτιμάται ότι συνδέεται με την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Η απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ

Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει λόγο για «αυθαίρετες δημόσιες αναφορές» που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο για τις πυρκαγιές χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Διαχειριστής υποστηρίζει ότι συχνά γίνεται εύκολη στοχοποίησή του κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και επικαλείται στοιχεία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων για το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το ποσοστό των περιστατικών πυρκαγιών που τελικά αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ανέρχεται περίπου στο 1%.

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