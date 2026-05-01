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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ έως 10 Μαΐου
Ειδήσεις
21:32 - 01 Μάι 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ έως 10 Μαΐου

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από το Σάββατο 2 Μαΐου έως και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στη γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.  

Ειδικότερα, προβλέπονται αλλαγές στη λειτουργία των δρομολογίων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα λόγω τεχνικών εργασιών και έργων στο δίκτυο.

Το Σάββατο 02/05:

- Από 07:30 έως 12:30, ως τελικός σταθμός θα λειτουργεί η στάση «Άγιος Αλέξανδρος», με δρομολόγια στο τμήμα «Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος», εξαιτίας τεχνικών εργασιών.

- Από 21:00 έως 00:00, ο τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας», λόγω κατεδαφίσεων επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Από την Κυριακή 03/05 έως και την Τρίτη 05/05, από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση ΣΕΦ και θα πραγματοποιούνται στο ίδιο τμήμα, εξαιτίας τόσο των κατεδαφίσεων όσο και εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Από την Τετάρτη 06/05 έως και την Κυριακή 10/05, επίσης από 21:00 έως 00:00, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό το ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας», λόγω συνεχιζόμενων τεχνικών εργασιών στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

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