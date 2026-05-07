Δημόσια Σχολεία: Σχεδόν 70.000 παιδιά γράφτηκαν στην Α’ Δημοτικού για το έτος 2026-2027

Ολοκληρώθηκαν συνολικά 69.895 κατανομές παιδιών για την Α’ τάξη των δημόσιων δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, με όλη τη διαδικασία να διενεργείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού».

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής είναι πλέον διαθέσιμα και μπορούν να τα δουν οι πολίτες μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, αφού συνδεθούν στο σύστημα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε πως σχεδόν 70.000 παιδιά εντάσσονται για δεύτερη συνεχή χρονιά στα δημοτικά σχολεία μέσα από μια πλήρως ψηφιακή, διαφανή και οργανωμένη διαδικασία. Όπως ανέφερε, αυτό επιτρέπει στους γονείς να προγραμματίζουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, στα σχολεία να διαμορφώνουν με ακρίβεια τα τμήματά τους και συνολικά στο εκπαιδευτικό σύστημα να λειτουργεί με μεγαλύτερη σταθερότητα από την πρώτη ημέρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται απλώς για μία διοικητική αλλαγή, αλλά για ουσιαστικό χρόνο που επιστρέφει στις οικογένειες ώστε να προετοιμάζονται χωρίς άγχος, ενώ δίνεται και στα σχολεία η δυνατότητα να οργανώνουν πιο αξιόπιστα τη νέα σχολική χρονιά. Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι ένα δημόσιο σχολείο που λειτουργεί οργανωμένα, προβλέπει τις ανάγκες εγκαίρως και διευκολύνει ουσιαστικά κάθε οικογένεια που το επιλέγει.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση υποβλήθηκε με τη βοήθεια διευθυντή ή διευθύντριας δημοτικού σχολείου, το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη σχολική μονάδα για να ενημερωθούν σχετικά με την κατανομή. Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν μόνοι τους την αίτηση έχουν ήδη λάβει ενημέρωση μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο που είχαν δηλώσει.

Επιπλέον, το υπουργείο ανέφερε ότι οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων έχουν ήδη πρόσβαση στα στοιχεία της τελικής κατανομής των νηπίων και θα αποστείλουν τις ψηφιακές καρτέλες στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία, ώστε να ολοκληρωθούν οι εγγραφές μέσα στον Ιούνιο.

Τέλος, σημειώνεται ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά ο συνολικός αριθμός κατανομών είχε ανέλθει σε 71.094, ενώ φέτος τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν αρκετά νωρίτερα συγκριτικά με πέρυσι, όταν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα στις 4 Ιουνίου 2025.